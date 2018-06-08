Законопроект об акционировании «Почты России» рекомендован ко второму чтению

Москва, 9.06.18 (ИА "Телеинформ"), - Комитет Государственной Думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект об акционировании «Почты России». Такое решение было принято на расширенном заседании комитета.

В мероприятии приняли участие председатель Комитета ГД по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков, заместитель руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом Роман Богданов, генеральный директор ФГУП «Почта России» Николай Подгузов.

Выступая с докладом, председатель профильного Комитета Николай Николаев отметил, законопроект разработан в целях комплексного совершенствования системы оказания услуг почтовой связи и обеспечения высокого качества предоставляемых услуг.

По его словам, рекомендуемыми комитетом к принятию во втором чтении поправками предлагается переименовать высший орган управления из «общего собрания акционеров» в «единого акционера», сообщает пресс-служба депутата Николая Николаева.

Кроме того, предлагается установить, что органы государственной власти субъектов РФ принимают участие в подготовке и ликвидации отделений почтовой связи, и что ликвидация отделений осуществляется по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере информационных технологий и почтовой связи, массовых коммуникаций и СМИ.

Поправками также скорректирован подход к формированию перечня объектов недвижимого имущества для включения в уставной капитал общества, и дальнейших действий с таким имуществом, а также вводятся новые механизмы работы с имущественным комплексом предприятия. В частности, предусмотрена процедура выяснения обстоятельств прекращения после 1 января 2009 года права собственности РФ на объекты недвижимого имущества, находившиеся в пользовании предприятия. В случае, если право собственности на такие объекты было осуществлено с нарушением законодательства, предприятие информирует об этом Генпрокуратуру и Счетную палату, а также обращается в суд с требованием оспоримой сделки с имуществом недействительной.

Также введены положения о создании комитета по управлению имуществом предприятия, который в оперативном режиме будет решать вопросы статуса объектов, которые планируется включить в уставной капитал общества. Деятельность комитета будет носить межведомственный характер и определяться Минкомсвязи России.

Общий срок вступления закона в силу в случае его принятия - 1 октября 2018 года, специальный срок в отношении ряда положений - со дня официального опубликования.

В документе прописана необходимость обеспечения доступности почтовых услуг: в городских поселениях между отделениями должно быть 1,5 км, в сельских поселениях - 6 км.

Кроме того, процесс акционирования будет проходить без сокращения сотрудников структуры. Отдельным пунктом прописывается решение вопроса, связанного с имуществом «Почты России». Законопроектом также предусмотрена возможность предоставления в отделениях почтовой связи услуг нотариусов.

В свою очередь генеральный директор ФГУП «Почта России» Николай Подгузов отметил, «поправки главным образом касаются корректной передачи имущества. Создание специального комитета по имуществу позволит нам максимально эффективно пройти процедуру трансформации. Кроме того, в законопроекте усилена норма по размещению почтовых отделений. Наша основная задача - сохранение и развитие существующей сети почтовой связи и насыщение отделений современными, востребованными услугами».