Законопроект об экоэкспертизе на Байкальской природной территории планируют принять во втором и третьем чтениях до Нового года

Иркутская область, 22.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутат Государственной Думы (фракция «Единой России»), председатель межфракционной рабочей группы «Байкал» Сергей Тен поучаствовал в заседании комитета по экологии и охране окружающей среды. Об этом сообщает пресс-служба партии. На комитете согласовали перечень объектов социального назначения, которые будут освобождены от экологической экспертизы федерального уровня в двух зонах Байкальской природной территории – буферной и атмосферного влияния. Они будут включены в постановление правительства Российской Федерации, предусмотренного проектом федерального закона № 687768-7 об уточнении объектов государственной экологической экспертизы на Байкальской природной территории в целях упрощения строительства и реконструкции объектов социального назначения. В июне 2019 года законопроект был принят Государственной Думой в первом чтении. Как заметил Сергей Тен, депутаты из профильного комитета и межфракционной рабочей группы «Байкал» настояли на том, что законопроект будет рассмотрен во втором чтении только при наличии проекта постановления правительства с четким и закрытым перечнем данных объектов. Парламентариями было принято решение направить представителя МРГ «Байкал» в состав рабочей группы Минприроды России по подготовке подзаконного акта для комплексной содержательной проработки данного вопроса. – Изначально законопроект носит отсылочный характер и говорит о том, что государственной экологической экспертизе федерального уровня не будут подлежать те объекты, которые указаны в соответствующем постановлении правительства России. Еще в октябре 2018 года между МРГ «Байкал» и Минприроды России была достигнута договоренность о представлении проекта данного постановления и перечня объектов к первому чтению. Мы обсуждаем его финальную версию только сейчас, год спустя. Совместно с Минприроды России отработали перечень объектов, освобождение которых от экологической экспертизы предполагается в буферной экологической зоне и зоне атмосферного влияния Байкальской природной территории за пределами находящихся на них ООПТ. Учли региональные особенности, реализуемые на территории Байкальского региона государственные программы. Важно также и то, что при определении предмета экологической экспертизы произошло четкое отделение объектов социального назначения от необходимых для их обслуживания объектов инфраструктуры, которые могут относиться к различным категориям, в том числе, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. Перечень сегодня состоит из 61 пункта, принято решение, что он будет закрытым. Мы учли объекты воспитания, образования и просвещения населения; оказания медицинской помощи; социального обслуживания; культурно-досуговой деятельности; спортивного назначения; жилого строительства, подключенные к централизованным сетям водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, – отметил председатель МРГ «Байкал» Сергей Тен. Депутат от Иркутской области отмечает, что принятие во втором и третьем чтениях закона об уточнении объектов экологической экспертизы на Байкальской природной территории планируется Государственной Думой в декабре 2019 года. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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