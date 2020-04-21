Заксобрание Иркутской области наградило лучшие муниципальные думы

Иркутская область, 21.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Церемония награждения победителей ежегодного областного конкурса на лучшую организацию работы представительного органа муниципального образования Приангарья в 2019 году состоялась в Законодательном собрании Иркутской области.

Как сообщает пресс-служба ЗС, торжественное мероприятие было приурочено к всероссийскому празднику – Дню местного самоуправления. В связи с мерами, предпринимаемыми по недопущению распространения коронавирусной инфекции, большая часть участников церемонии находились в режиме видеосвязи.

Обращаясь к победителям и участникам конкурса, председатель Заксобрания Александр Ведерников поблагодарил их за профессионализм, активную работу, своевременность реагирования на вызовы времени.

– В современных условиях требуется быстро перестроить работу и, тем более, сделать упредительные шаги. Областной парламент всегда открыт для взаимодействия с муниципалитетами и готов помогать по широкому кругу вопросов. Мы и впредь будем делать все необходимое, чтобы работа местных дум становилась результативнее. Ведь у нас с вами общая задача – сделать жизнь в муниципалитетах комфортнее, чтобы люди видели перспективы и доверяли власти, – подчеркнул Александр Ведерников.

Кроме того, победителей поздравил депутат Госдумы ФС РФ Сергей Сокол. Он передал приветственный адрес от председателя комитета ГД по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексея Диденко.

Напомним, конкурс проводится с 2010 года в целях повышения качества работы представительных органов муниципальных образований в реализации задач местного самоуправления, распространения их положительного опыта работы. Победители определяются в четырех группах представительных органов муниципальных образований: городские округа, муниципальные районы, городские и сельские поселения. В 2020 году поступило 65 конкурсных работ от шести городских округов, 14 муниципальных районов, 17 городских поселений и 28 сельских поселений.

Конкурсной комиссией по итогам работы в 2019 году были признаны победителями по группам думы Ангарска, Усольского района, Михайловского МО и Ушаковского МО. Также были названы лауреаты конкурса по отдельным направлениям деятельности. С положением о конкурсе и постановлением Законодательного собрания Иркутской области об утверждении итогов конкурса можно ознакомиться на сайте ЗС в разделе «Электронный парламент».