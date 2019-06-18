Заксобрание Иркутской области намерено проверить эффективность передачи здравоохранения с муниципального на региональный уровень

Иркутская область, 19.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол в ходе рассмотрения вопроса о реализации национальных проектов в регионе предложил оценить эффективность передачи здравоохранения с муниципального на региональный уровень. Вопрос был рассмотрен в рамках правительственного часа на 16-й сессии областного парламент, сообщает пресс-служба ЗС. По мнению Сергея Сокола, в регионе не решены базовые проблемы медицинского обеспечения. – Запуск национальных проектов, предполагал, что базовые вопросы в регионах решены. Но ситуация в здравоохранении Приангарья, сложная, – подчеркнул председатель Законодательного собрания. – Врачи и персонал работают зачастую в недопустимых условиях. Проблема с оснащением медицинских учреждений остро стоит даже в таких крупных городах, как Усть-Илимск, в отдаленных, сельских территориях ФАПы в удручающем состоянии. Существует острая потребность в квалифицированных кадрах. Также, по словам Сергея Сокола, почти 25% от всех недостающих кадров приходится на сферу здравоохранения и социальных услуг. Поликлиникам и больницам не хватает 3 тысячи медицинских сотрудников высшего и среднего звена. – Министр здравоохранения нам докладывал о зарплатах врачей в 80 тысяч рублей. Мы проверили, оказалось – это получает человек, работая на три ставки! В итоге врач вынужден приходить к пациентам, даже если болен сам или очень устал. Это недопустимо, – сказал председатель Заксобрания. – В этом году областное правительство пожалело миллиард рублей из областного бюджета на здравоохранение. Между тем в конце 2018 года на счетах осталось 15 миллиардов. Это реальные деньги, которые можно было направить на ремонт медучреждений, покупку нормального современного оборудования, повышение оплаты труда медиков. Неизвестно, какая ситуация будет в конце этого года. Сергей Сокол заявил, что Заксобрание настаивает и будем настаивать на увеличении финансирования регионального здравоохранения, поддержке медицинских кадров, студентов, поскольку речь идет о базовых ценностях – качестве жизни, здоровье людей. Продолжая рассмотрение вопроса о реализации национальных проектов, вице-спикер Александр Ведерников и председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству Наталья Дикусарова обратили внимание на то, что в муниципалитеты области до сих пор не доведены лимиты бюджетного обеспечения. На сегодняшний день не доведено до адресатов 1,3 млрд рублей. Кроме того, по состоянию на 1 июня из 55 проектов Иркутской области разработано только 49. Вице-спикер Ольга Носенко подчеркнула, что в области недостаточное кадровое обеспечение нацпроектов, необходимо проработать вопрос с высшими учебными заведениями Приангарья. Она также поставила под сомнение заявленную в регионе статистику беззаботности на уровне 1%, посчитав, что она занижена. Ирина Синцова поинтересовалась, как правительство намерено довести количество занимающихся спортом в Приангарье до 55% (сегодня регулярно занимаются спортом около 28%), а также сколько спортивных объектов планируется построить. Ольга Безродных уточнила, почему не совпадает количество федеральных и региональных программ, а также на каком этапе находится строительство дорог в муниципалитетах. Степан Франтенко спросил о сроках финансирования ликвидации опасных отходов с площадки Усольехимпрома, а также строительства контейнерных площадок в муниципалитетах для вывоза ТКО. Роман Габов обратил внимание на недостаточное финансирование программ «Чистая вода» и «Чистый воздух». Напомним, в Иркутской области в 2019 году на реализацию нацпроектов будет направлено около 22 млрд. рублей. На 1 июня из федерального бюджета область уже получила 3,4 млрд. рублей. С информацией по национальным проектам, в частности реализуемым в Иркутской области можно ознакомиться на федеральном портале Будущее России https://futurerussia.gov.ru/ . ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: александр ведерников

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