Заксобрание Иркутской области определилось с повесткой сессии 5 июня

Иркутская область, 4.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Коллегия Законодательного собрания Иркутской области, заседание которой прошло 4 июня под председательством спикера областного парламента Сергея Брилки, утвердила проект повестки 63-й сессии, которая пройдет 5 июня 2018 года. Всего в повестку включено 28 вопросов, сообщает пресс-служба регпарламента.

В первой половине заседания сессии будут согласованы вопросы, касающиеся выборов. Так, на утверждение парламентского корпуса вынесены проекты постановлений Законодательного собрания Иркутской области «О назначении членов Избирательной комиссии Иркутской области» и «О назначении выборов депутатов Законодательного собрания Иркутской области третьего созыва».

Часть вопросов сессии будет посвящена бюджетной политике. Будет внесен ряд изменений в закон Иркутской области «О бюджетном процессе Иркутской области», парламентарии обсудят проект изменений в статью 4 Закона Иркутской области «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты», внесённый мэром Братска.

Также на обсуждение вынесен проект документа, содержащий изменения в закон Иркутской области «О пониженных налоговых ставках налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в областной бюджет, для отдельных категорий налогоплательщиков».

Кроме того, будут рассмотрены поправки в закон Иркутской области «О порядке обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями в Иркутской области». Проектом закона уточняется место предоставления детям-сиротам жилого помещения. Кроме того, часть изменений касается формирования очереди, которая станет единой.

Ряд законопроектов 63-й сессии посвящен вопросам образования и молодежной политики. Так, в первом чтении будет рассмотрен проект законов «О кадетском образовании в Иркутской области», о внесении изменения в Законы Иркутской области «О государственной молодежной политике в Иркутской области» и «Об отдельных вопросах образования в Иркутской области».

Кроме того, ко второму чтению подготовлен проект изменений в статью 15 Закона Иркутской области «Об областной государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций», который предусматривает информационную поддержку деятельности НКО.

Также для рассмотрения в первом чтении в повестку включен законопроект «О внесении изменений в статью 7 Закона Иркутской области «О статусе административного центра Иркутской области».

В повестку сессии включен законопроект с изменениями в часть 1 статьи 9 Закона Иркутской области «Об организации деятельности пунктов приема, переработки и отгрузки древесины на территории Иркутской области», которым предполагается продлить проект по внедрению идентификационных карт на территории области до 1 июля 2019 года.