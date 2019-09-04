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04.09.2019

Заксобрание Иркутской области при корректировке бюджета предусмотрит средства на восстановление Байкальска

Байкальск, 4.09.19 (ИА «Телеинформ»), - На восстановление и подготовку к отопительному сезону Байкальска, который серьезно пострадал во время второй волны паводка, необходимо более 750 миллионов рублей. Областные парламентарии готовят корректировку областного бюджета уже в сентябре, чтобы город смог подготовиться к зиме.

Как сообщает пресс-служба Заксобрания, речь об этом шла во время рабочей поездки председателя областного парламента Сергея Сокола в Байкальск. Также в ревизии ущерба, причиненного городу стихией, приняла участие  председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству областного парламента Наталья Дикусарова.

Сергей Сокол отметил, что город Байкальск остался один на один со случившейся бедой.

– Город надо восстанавливать в скорейшем режиме, необходимо выделять деньги на ремонт объектов. Фактически, всем занимается один мэр. Помощи от областного правительства пока нет. Основное внимание исполнительной власти сконцентрировано на Тулуне, а про Байкальск забыли. Но ситуация, которую мы видим здесь, требует такого же внимания. Законодательное собрание готово оказать поддержку и для выделения средств на покрытие расходов, которые сейчас несет мэрия, и на привлечение федеральных средств. На территории необходимо ввести режим региональной ЧС, чтобы была возможность привлечь средства областного резервного фонда. Это вопрос, который надо решать срочно. Просьбы от главы города к губернатору, которые звучат уже не одну неделю, остаются без ответа и это, мягко говоря, непонятно. Потому что все, что происходит здесь, не многим отличается от ситуации в тех территориях, где этот режим введен, – отметил Сергей Сокол.

Как пояснил глава города Байкальска Василий Темгеневский, ущерб оценивается примерно в 2,5 миллиарда рублей, но чтобы восстановить действующую инфраструктуру, необходимо 754 миллиона рублей – для выполнения обязательств по аварийно-спасательным работам, и оплаты восстановительных работ.

– Нам необходимо также компенсировать ущерб, который понесли жители города. В «пожарном» варианте надо заниматься и переселением людей из аварийного жилого фонда. У бюджета Байкальска таких средств точно нет, – заметил Василий Темгеневский.

Наталья Дикусарова подчеркнула, что корректировка бюджета должна быть произведена не позднее сентября.

– Мы уже готовимся к рассмотрению этих вопросов, председатель Законодательного собрания обратился с письмом к губернатору о необходимости незамедлительного внесения изменений в бюджет. Мы констатируем факт, что те муниципальные образования, которые пострадали во вторую волну паводков, сегодня вообще не обеспечены финансами из областного бюджета на ликвидацию последствий наводнения, –  сказала глава комитета.

В ходе поездки парламентарии осмотрели состояние русла рек Большая и Малая Осиновка в поселке Солзан, а также проинспектировали ход восстановительных работ на главном технологическом мосту через реку Солзан, который был полностью разрушен в результате паводка. Также были повреждены сети водоснабжения и канализации, которые проходят вдоль моста. Сумма нанесенного ущерба составляет 285 миллионов рублей.

Напомним, администрация Байкальского городского поселения ввела режим ЧС 28 июля 2019 года. Из-за паводка серьезно пострадали главный технологический мост через реку Солзан, автомобильный и пешеходные мосты через реку Харлахта. Разрушены участки тепловых и канализационных сетей, повреждены жилые дома и общежития.

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