|Политика
|05.06.2018
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Заксобрание определилась с членами Избиркома Иркутской области
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Иркутская область, 5.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Депутаты Заксобрания Иркутской области на сессии 5 июня выбрали своих кандидатур для назначения членами облизбиркома.
Глава комитета по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении Борис Алексеев напомнил, что формирование состава областной избирательной комиссии идёт как со стороны губернатора региона, так и со стороны парламента. С каждой стороны – по семь человек.
В Заксобрание Иркутской области было внесено 17 кандидатур, в том числе две – от парламентских партий. Это Александр Гоголев, выдвинутый от «Гражданской платформы», и Андрей Ядрышников – от КПРФ. Ещё одна кандидатура, Екатерина Прохорова, была внесена от ЦИК. За них депутаты голосовали в первую очередь, всех остальных определяли рейтинговым голосованием.
В итоге членами облизбиркома со стороны Заксобрания стали:
Кстати, в новый состав не прошла много лет возглавлявшая облизбирком, а затем работавшая секретарём комиссии Людмила Шавенкова. Недостаточное количество голосов набрал и бывший министр ЖКХ Иркутской области Евгений Селедцов, которого выдвинула дума Нижнеудинского района.
Напомним, ранее некоторые СМИ сообщили о том, что с поста председателя облизбиркома уйдёт Эдуард Девицкий. В пресс-службе ведомства Телеинформу назвали эти сведения преждевременными.
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