Заксобрание определилась с членами Избиркома Иркутской области

Иркутская область, 5.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Депутаты Заксобрания Иркутской области на сессии 5 июня выбрали своих кандидатур для назначения членами облизбиркома.

Глава комитета по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении Борис Алексеев напомнил, что формирование состава областной избирательной комиссии идёт как со стороны губернатора региона, так и со стороны парламента. С каждой стороны – по семь человек.

В Заксобрание Иркутской области было внесено 17 кандидатур, в том числе две – от парламентских партий. Это Александр Гоголев, выдвинутый от «Гражданской платформы», и Андрей Ядрышников – от КПРФ. Ещё одна кандидатура, Екатерина Прохорова, была внесена от ЦИК. За них депутаты голосовали в первую очередь, всех остальных определяли рейтинговым голосованием.

В итоге членами облизбиркома со стороны Заксобрания стали:

Александр Гоголев , выдвинутый партией «Гражданская платформа»;

, выдвинутый партией «Гражданская платформа»; Андрей Ядрышников , выдвинутый обкомом КПРФ;

, выдвинутый обкомом КПРФ; Екатерина Прохорова , выдвинутая ЦИК РФ;

, выдвинутая ЦИК РФ; Юлия Махтина , выдвинутая Российским Союзом сельских женщин;

, выдвинутая Российским Союзом сельских женщин; Татьяна Шеметова , выдвинутая иркутской региональной молодёжной общественной организацией «Молодёжь Прибайкалья»;

, выдвинутая иркутской региональной молодёжной общественной организацией «Молодёжь Прибайкалья»; Сергей Сергеев , выдвинутый областной общественной организацией «Байкальский скаут»;

, выдвинутый областной общественной организацией «Байкальский скаут»; Александр Покорский, выдвинутый иркутской региональной федерации мотоциклетного спорта.

Кстати, в новый состав не прошла много лет возглавлявшая облизбирком, а затем работавшая секретарём комиссии Людмила Шавенкова. Недостаточное количество голосов набрал и бывший министр ЖКХ Иркутской области Евгений Селедцов, которого выдвинула дума Нижнеудинского района.

Напомним, ранее некоторые СМИ сообщили о том, что с поста председателя облизбиркома уйдёт Эдуард Девицкий. В пресс-службе ведомства Телеинформу назвали эти сведения преждевременными.