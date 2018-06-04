ТЕМЫ
Архив
< Июнь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Сегодня
Политика
05.06.2018

Заксобрание определилась с членами Избиркома Иркутской области

Иркутская область, 5.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Депутаты Заксобрания Иркутской области на сессии 5 июня выбрали своих кандидатур для назначения членами облизбиркома.

Глава комитета по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении Борис Алексеев напомнил, что формирование состава областной избирательной комиссии идёт как со стороны губернатора региона, так и со стороны парламента. С каждой стороны – по семь человек.

В Заксобрание Иркутской области было внесено 17 кандидатур, в том числе две – от парламентских партий. Это Александр Гоголев, выдвинутый от «Гражданской платформы», и Андрей Ядрышников – от КПРФ. Ещё одна кандидатура, Екатерина Прохорова, была внесена от ЦИК. За них депутаты голосовали в первую очередь, всех остальных определяли рейтинговым голосованием.

В итоге членами облизбиркома со стороны Заксобрания стали:

  • Александр Гоголев, выдвинутый партией «Гражданская платформа»;
  • Андрей Ядрышников, выдвинутый обкомом КПРФ;
  • Екатерина Прохорова, выдвинутая ЦИК РФ;
  • Юлия Махтина, выдвинутая Российским Союзом сельских женщин;
  • Татьяна Шеметова, выдвинутая иркутской региональной молодёжной общественной организацией «Молодёжь Прибайкалья»;
  • Сергей Сергеев, выдвинутый областной общественной организацией «Байкальский скаут»;
  • Александр Покорский, выдвинутый иркутской региональной федерации мотоциклетного спорта.

Кстати, в новый состав не прошла много лет возглавлявшая облизбирком, а затем работавшая секретарём комиссии Людмила Шавенкова. Недостаточное количество голосов набрал и бывший министр ЖКХ Иркутской области Евгений Селедцов, которого выдвинула дума Нижнеудинского района.

Напомним, ранее некоторые СМИ сообщили о том, что с поста председателя облизбиркома уйдёт Эдуард Девицкий. В пресс-службе ведомства Телеинформу назвали эти сведения преждевременными.

ТЕПЕРЬ: иркутские политические новости в Telegram

Авторские колонки Сергея Шмидта

Загрузка...

Подготовка к президентским выборам в Иркутской области

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске