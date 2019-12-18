Заксобрание Приангарья и врио губернатора договорились о взаимодействии

Иркутская область, 19.12.19 (ИА «Телеинформ»), - О взаимодействии Законодательного собрания и правительства Иркутской области договорились председатель областного парламента Сергей Сокол и временно исполняющий обязанности губернатора Игорь Кобзев по итогам рабочей встречи. В частности, речь шла о ликвидации последствий наводнения в Приангарье и о наведении порядка в сфере здравоохранения.

Как сообщает пресс-служба ЗС, врио губернатора отметил, что рассчитывает на поддержку депутатского корпуса в вопросе корректировки областного бюджета для выделения средств, в том числе на устранение последствий паводка – обеспечение жильем пострадавших и восстановление объектов социальной инфраструктуры. Также планируется провести работы по берегоукреплению, расчистке и углублению русел рек для того, чтобы предотвратить возможность повторения паводка.

– Тулуну присвоен статус территории опережающего развития, что открывает новые перспективы для привлечения инвестиций и развития экономики, однако в первую очередь, необходимо обеспечить безопасность территории и ее жителей, – подчеркнул Игорь Кобзев. – Кроме того, дополнительные средства потребуются для строительства объектов здравоохранения, в частности, хирургического блока областного перинатального центра.

Со своей стороны Сергей Сокол выразил уверенность в том, что депутаты регионального парламента поддержат предложения врио губернатора при корректировке областного бюджета.

– Депутаты с первого дня возникновения ЧС, связанной с паводком, были включены в работу по помощи пострадавшим, как на законодательном уровне, так и лично. Совместными усилиями мы можем сделать из Тулуна, наиболее пострадавшего от наводнения, образцовую территорию. Тем более город является важным транспортным узлом, а с получением статуса ТОРа сможет стать одним из драйверов региональной экономики, – рассказал спикер. – Что касается медицины, что это одна из главных болевых точек Иркутской области. У депутатов было много вопросов о необходимости строительства и ремонта объектов, как крупных, так и ФАПов в сельских районах.

Сергей Сокол также обозначил в качестве ключевых такие проблемы, как поддержка муниципальных образований, которым не хватает средств не только на развитие, но порой и на самые основные расходы. Речь идет как о небольших муниципальных образованиях, так и о крупных городах, в том числе об Иркутске, который в соответствии с законодательством должен получать финансирование как административный центр региона. Острым вопросом для Иркутской области является и экология, особенно ситуация с ликвидацией отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината и «Усольехимпрома». Игорь Кобзев сообщил, что уже ознакомился с данными проблемами, принято решение о создании рабочей группы, базирующейся в Байкальске, где также планируется комплексно решить вопрос не только с отходами БЦБК, но и с предотвращением угрозы ЧС в результате паводков.

– Главное – это готовность врио губернатора выстраивать конструктивное взаимодействие не только с депутатами Законодательного собрания, но и с федеральными органами, органами местного самоуправления. Именно отсутствие такого взаимодействия, неорганизованность часто становились препятствием для решения многих проблем. Уверен, что совместно нам удастся сделать многое для развития Иркутской области, – подчеркнул Сергей Сокол.