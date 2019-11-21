Заксобрание Приангарья рассмотрит вопросы о преобразовании муниципальных образований в ближайшее время

Иркутская область, 20.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Вопрос о преобразовании муниципальных образований, в том числе поселка Большой Луг Шелеховского района и поселка Балаганск, будет рассмотрен Законодательным собранием региона в ближайшее время. Об этом заявил 20 ноября председатель регпарламента Сергей Сокол на 23-й сессии ЗС.

Данные вопросы предлагали включить в повестку текущей сессии представители фракции КПРФ, в том числе руководитель фракции Андрей Левченко, а также депутаты Александр Белов и Валерий Хайдуков. При этом законопроекты не проходили рассмотрения профильным комитетом. Ряд депутатов в связи с этим предложили отложить рассмотрение вопроса, обеспечив более глубокое изучение темы, поскольку она касается волеизъявления граждан, проживающих в данных населенных пунктах. Сергей Сокол отметил, что изменения, которые произойдут в случае принятия законопроекта, коснутся каждого жителя поселков, поэтому необходимо более ответственно подойти к рассмотрению этих вопросов, подчеркнув вместе с тем, что работа над ними будет проведена в сжатые сроки, чтобы рассмотреть их в ближайшее время. В результате голосования на сессии было решено не включать эти законопроекты в повестку сегодняшней сессии.

Председатель комитета по законодательству о государственном строительстве и местном самоуправлении Виктор Побойкин отметил, что комитет проведет всю необходимую работу над законопроектами, чтобы обеспечить их рассмотрение на следующей сессии Законодательного собрания, которую планируется провести через две недели.