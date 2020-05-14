Заксобранию Приангарья предлагают повысить количественный порог депутатов, нужный для созыва чрезвычайной сессии

Иркутская область, 15.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В первом чтении предлагается принять изменения в закон Иркутской области о региональном парламенте, повысив количество депутатов, необходимое для внесения требования о проведении чрезвычайного заседания, с одной пятой до половины от установленного числа.

Документом предусмотрена возможность созыва чрезвычайных сессий областного парламента в условиях режима повышенной готовности, а также по вопросам направления отзывов на проекты федеральных законов и по иным вопросам в случаях, не терпящих отлагательства. Как сообщает пресс-служба ЗС, также предлагается исключить возможность созыва чрезвычайных сессий по требованию депутатской фракции; закрепить право депутатов участвовать в чрезвычайном заседании с использованием систем видеоконференц-связи. Предполагается, что депутат, участвующий в такой сессии с использованием систем видеоконференц-связи, считается присутствующим на заседании, решения в таком случае будет приниматься исключительно открытым голосованием.

Законопроект рассмотрели на заседании комитета по госстроительству ЗС 14 мая. С инициативой выступили депутаты Александр Ведерников, Ольга Носенко, Кузьма Алдаров и Лариса Егорова.

В ходе обсуждения депутат Антон Романов выразил сомнения в целесообразности работы депутатов на сессии по видеосвязи, отметив, что это приведет к отдалению депутата от избирателей, а также не позволит вести депутатам работу в привычном режиме. Парламентарий Степан Франтенко, напротив, подчеркнул, что в случае необходимости депутат может работать из своего избирательного округа.

– Это дополнительный демократический механизм, необходимость введения которого продиктована общим трендом, сложившимся в нестандартных условиях взаимодействия. Аналогичные законы уже приняты в ряде регионов, – заметил председатель комитета Виктор Побойкин. – К тому же современные технические средства позволят депутатам в полной мере участвовать в дискуссиях и отстаивать свою позицию по тем или иным вопросам.