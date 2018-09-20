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20.09.2018

Заместителем председателя комитета по бюджету ЗС Приангарья избран Георгий Любенков

Иркутская область, 20.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Заместителем председателя комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству Законодательного собрания Иркутской области стал представитель фракции ЛДПР Георгий Любенков, который будет работать на неосвобожденной основе.

Как сообщает пресс-служба областного парламента, во втором созыве Законодательного собрания он являлся членом этого комитета. Основное место работы Георгия Любенкова – директор ООО «Элегант-Логика». Ранее председателем комитета на заседании первой сессии ЗС была избрана Наталья Дикусарова.

В состав комитета также вошли Андрей БакуровГражданская платформа»), Александр Белов (КПРФ), Александр Битаров («Гражданская платформа»), Дмитрий Бриток (ЛДПР), Антон КрасноштановЕдиная Россия»), Галина Кудрявцева (КПРФ), Магомед Курбайлов («Единая Россия»), Андрей Левченко (КПРФ), Павел Сумароков (КПРФ) и Виктор Шпаков («Единая Россия»).

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