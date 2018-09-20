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20.09.2018

Заместителем председателя комитета по здравоохранению и соцзащите ЗС Приангарья стал Артем Лобков

Иркутская область, 20.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Должность заместителя председателя комитета по здравоохранению и социальной защите Законодательного собрания Иркутской области третьего созыва на постоянной профессиональной основе занял Артем Лобков (фракция «Единая Россия»).

Как отмечают в пресс-службе ЗС, во втором созыве областного парламента он также занимал эту должность. Напомним, председателем комитета по решению областного парламента, принятому на первой сессии, стал Александр Гаськов.

Членами комитета также стали Сергей Бренюк (КПРФ), Александр Вепрев («Единая Россия»), Иван Крывовязый (КПРФ), Светлана Шевченко (КПРФ) и Александр Якубовский («Единая Россия»).

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