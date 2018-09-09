Зампред иркутской думы Александр Ханхалаев проигрывает Антону Романову на выборах в Заксобрание

Иркутск, 10.09.18 (ИА «Телеинформ»), - На выборах в Законодательное собрание Иркутской области по одномандатному избирательному округу №4 (Иркутск), по предварительным данным (на 1:53 иркутского времени), в лидеры выбился председатель Иркутской городской физкультурно-просветительской общественной организации «Школа Романова» Антон Романов (КПРФ), набравший 8514 голосов.

На втором месте – заместитель председателя думы Иркутска Александр Ханхалаев («Единая Россия»), за которого проголосовали 5464 человек. Замыкает тройку лидеров, по предварительным данным, водитель в Иркутской областной филармонии Александр Шевченко (ЛДПР), 1629 голосов.

Начальник управления по социальным вопросам и связям с общественностью в Иркутском государственном аграрном университете имени Ежевского Павел Деранжулин («Справедливая Россия») набрал 1503 голоса. За пенсионера Николая Игнатьева (Гражданская Платформа) проголосовали 1149 человек. Генеральный директор ООО «Ювента» Ирина Губанова из Москвы (КПСС) получила поддержку 581 избирателя.