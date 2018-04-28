Замруководителя аппарата губернатора Иркутской области уволился

Иркутская область, 29.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства Иркутской области Андрей Южаков ушёл со своего поста. Об этом стало известно из источников, близких к Серому дому.

Сообщается, что чиновник покинул пост по собственному желанию в связи со сменой места работы.

В этой должности Андрей Южаков работал с октября 2015 года после того, как губернаторские выборы выиграл коммунист Сергей Левченко.