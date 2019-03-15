Зарегистрирован первый участник праймериз ЕР перед выборами в думу Иркутска

Иркутск, 15.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Участник проекта «Единой России» «ПолитСтартап» первым подал заявку на участие в предварительном голосовании в Иркутске. Предварительное голосование «Единой России» пройдет 26 мая 2019 года, сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР.

Первого участника предварительного голосования по определению кандидатур для последующего выдвижения от партии кандидатами в депутаты думы Иркутска зарегистрировали в областном центре. Им стал 30-летний партиец, участник партийного проекта «ПолитСтартап» Максим Лобанов.

– Свою политическую деятельность я начал в 2008 году, тогда я помогал депутатам изучать проблемы и потребности жителей города. Сегодня я готов применить накопленный опыт, свои силы и знания в решении этих проблем – рассказал о себе участник праймериз. – На сегодняшний день, по моему мнению, «Единая Россия» – это один из мощнейших инструментов реализации потенциала молодых политиков. Аналогов партии я для себя не вижу.

В ЕР отмечают, что кандидатом для участия в предварительном голосовании может быть, как член партии «Единая Россия», ее сторонник, так и беспартийный. Члены других партий к участию в предварительном голосовании не допускаются.

Напомним, прием документов заканчивается 30 апреля 2019 года. Процедура предварительного голосования пройдет 26 мая в 25-ти территориях Иркутской области, где 8 сентября пройдут выборы в местные органы власти.

Результаты предварительного голосования будут подведены не позднее 28 мая этого года.