Заседание координационного совета Союза представительных органов муниципальных образований России открылось в Братске

Братск, 17.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Председатель Законодательного собрания Приангарья Сергей Брилка направил слова приветствия участникам заседания координационного совета Союза представительных органов муниципальных образований Российской Федерации.

Как сообщает пресс-служба областного парламента, на заседание, которое открылось сегодня в Братске, съехались представители глав муниципалитетов и городских дум из Калуги, Улан-Удэ, Североморска, Ставрополя, Иваново, Магнитогорска, Перми, Усть-Кута, Железногорска-Илимского, Братского и Иркутского районов. Возглавляет работу совещания председатель Союза представительных органов муниципальных образований РФ, глава городского самоуправления города Калуги, член Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления Александр Иванов.

Участники заседания обсудят такие актуальные темы, как мероприятия по повышению доходной части местных бюджетов, практику реализации соглашений о социально-экономическом сотрудничестве с хозяйствующими субъектами, опыт работы органов местного самоуправления по организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и другие.

Сергей Брилка в своем приветствии отметил, что Союз представительных органов муниципальных образований РФ, созданный более 20 лет назад, за прошедшие годы принял самое активное участие в обсуждении реформы местного самоуправления, продуктивно вносил и вносит свои предложения, основанные на многолетнем опыте, в текущее законотворчество.

«Важно, что Союзом накоплен богатый опыт практической работы, который помогает существенно повысить роль муниципалитетов в решении вопросов местного значения. Благодаря тому, что законодательные инициативы поступают от Союза, в который входят председатели парламентов крупных городов России, они находят реальный отклик на федеральном уровне. Ценно, что местом для очередного заседания Координационного Совета Союза представительных органов муниципальных образований Российской Федерации выбрана именно Иркутская область и самый крупный промышленный город региона – легендарный Братск.

В прошлом году, выступая на совещании по местному самоуправлению в Кирове, президент Российской Федерации Владимир Путин особенно подчеркнул, что вопросы местного самоуправления, казалось бы, простые, тривиальные и текущие, на самом деле – важнейшие, и от качества решения этих вопросов в значительной степени зависит главное – уровень жизни граждан России. В конечном итоге это и есть основная цель работы любого уровня власти, нашей с вами работы.

Сегодня наша общая задача – реализовать провозглашенную Президентом программу пространственного развития России, включающую развитие городов, социальное и инфраструктурное развитие сельских территорий и, главное, повышение качества жизни наших граждан. Уверен, для того чтобы сделать наши города действительно процветающими и комфортными для жизни, требуется дальнейшее тесное взаимодействие исполнительных и представительных органов власти и местного самоуправления. Это ценность, которой нам нужно дорожить, беречь и развивать», – говорится в приветствии спикера.

Сергей Брилка отметил, что программа заседания насыщенна и актуальна и пожелал его участникам конструктивного диалога и плодотворной работы, дальнейших успехов в развитии положительных преобразований в системе местного самоуправления.