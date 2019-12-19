Заседание расширенного регионального политсовета «Единой России» прошло в Иркутске

Иркутск, 20.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Встреча расширенного регионального политического совета «Единой России» под председательством секретаря Иркутского регионального отделения партии Сергея Сокола прошло 19 декабря. Об этом сообщает пресс-служба реготделения партии. На повестке дня было три вопроса, в том числе о результатах выборов в 2019 года. Сергей Сокол отметил, что партия на прошедших выборах в Приангарье показала достойный результат. – Важно понимать, что ключ к успеху на выборах, это работа с людьми. Нельзя обещать, необходимо выполнять наказы населения, слушать их проблемы и предлагать пути их решения. Мэр должен не только сам работать, но и следить за работой всех органов в муниципалитетах, чтобы выполняли свои функции качественно и своевременно. Сейчас вся ситуация зависит от того, как сработает команда в своих городах и районах. Нам важен рейтинг партии не только в отдельных районах, а в совокупности, ведь живем мы в одном регионе. Сейчас важны результаты деятельности партии, при чем должны быть самые кратчайшие сроки реализации всех обещаний. На нас большая ответственность за решение проблем населения, все должны видеть, что и как изменилось. Спасибо всем тем, кто продолжает работать от лица партии и делает все возможное для страны. Уверен, что для нас это только начало, – отметил секретарь реготделения. Кроме того, члены расширенного регионального политсовета партии обсудили представленные аналитические материалы о современном состоянии «Единой России», ее образе, ожиданиях и запросах избирателей, даны рекомендации по ведению партийной и агитационной работы. Отдельным вопросом обсудили доклад заместителя руководителя регионального исполнительного комитета партии Дмитрия Мясникова о рейтинге политической организации и о возможностях агитационной работы в Иркутской области. В своём докладе Дмитрий Мясников обратил внимание членов партии на несколько моментов. Во-первых, по его словам, члены «Единой России» должны продолжать работать с населением и отвечать на их просьбы и проблемы. Во-вторых, необходимо формировать положительный имидж партии, который напрямую зависит, по его словам, от работы с населением, и от оперативного реагирования на их запросы. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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