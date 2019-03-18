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19.03.2019

Завершилась регистрация кандидатов на муниципальных выборах в Зиминском и Нижнеудинском районах

Зиминский район, Нижнеудинский район, 19.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Завершилась регистрация кандидатов на муниципальных выборах в Зиминском и Нижнеудинском районах, назначенных на 14 апреля 2019 года, сообщает пресс-служба облизбиркома.

На выборах главы Батаминского муниципального образования в Зиминском районе зарегистрированы семь претендентов: пять самовыдвиженцев и по одному представителю от «Единой России» и ЛДПР. В выборах главы Масляногорского сельского МО Зиминского района участвуют два кандидата-самовыдвиженца. На выборах депутатов думы Масляногорского сельского МО на десять мест претендуют 17 кандидатов, из них 10 от «Единой России», шесть от ЛДПР, один от КПРФ.

Кроме того, в довыборах четырех депутатов думы Уковского МО Нижнеудинского района участвуют четыре кандидата от «Единой России», два от ЛДПР и два самовыдвиженца.

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