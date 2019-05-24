Завершилось предварительное голосование по определению кандидата "Единой России" на выборы главы Катангского района

Катангский район, 26.05.19 (ИА "Телеинформ"), - В МКУ «Культурно-досуговое объединение» Катангского района состоялось предварительное голосование по определению кандидата, который будет представлять партию «Единая Россия» на выборах главы района 8 сентября. Из-за небольшого числа избирателей выборы проходили здесь по модели, которая предусматривает участие в голосовании выборщиков из числа членов партии «Единая Россия». На место кандидата на сентябрьские выборы претендовали Сергей Чонский и Евгения Васильева. В итоге 15 из 17 выборщиков отдали свои голоса в пользу Сергея Чонского. По словам председателей счетной комиссии, нарушений в ходе предварительного голосования не было, сообщает пресс-служба ИРО "Единой России". ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: выборы

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