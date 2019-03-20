Заявление Сергея Левченко об отставке Сергея Петрова в думу Ангарска пока не поступало

Ангарск, 21.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Документы аппарата губернатора Иркутской области с требованием отправить в отставку мэра Ангарского городского округа Сергея Петрова в думу муниципалитета пока не поступали. Об этом Телеинформу сообщили в администрации городского округа.

Комментировать тему официальные лица Ангарска и, в первую очередь, председатель думы Александр Городской будут только после того, как документы поступят в думу.

Напомним, 20 марта пресс-служба губернатора Иркутская области распространила информацию о том, что глава региона Сергей Левченко направил заявление в думу Ангарского городского округа об удалении мэра Ангарского городского округа Сергея Петрова в отставку. Причиной решения стали якобы допущенные главой Ангарского городского округа нарушения коррупционного законодательства.

Напомним, Сергей Петров занял пост мэра во время выборов в 2015 году. Единоросса тогда поддержали 70,53% или более 30 тысяч избирателей. Его оппонент – выдвиженец КПРФ Сергей Бренюк – оказался на втором месте с большим отрывом – за него отдали голоса лишь 4 тысячи 983 человека.

Отметим, требование отставки Сергея Петрова может стать самым громким результатом работы губернаторской антикоррупционной комиссии. По итогам её выводов Сергей Левченко в 2018 году потребовал досрочного прекращения полномочий восьми депутатов дум муниципальных образований и отставки двух глав МО Иркутской области. В этом году губернатор направил те же требования в адрес думы Иркутска в отношении депутатов Григория Резникова и Александра Панько. Иркутские депутаты отказались отправлять в отставку своих коллег, поскольку регламент думы требует предоставления документов, которые подтверждают нарушения. Думе Иркутска пригрозили за это судом. Кроме того, дума Уриковского муниципального образования на заседании 25 января 2019 года отказалась отправлять главу МО Андрея Побережного в отставку по требованию губернатора. Таким же путём пошла дума Усть-Илимска. Дело дошло до суда, который лишь частично удовлетворил иск губернатора и оставил мандат депутату Эдуарду Перекопному.

Между тем, 20 марта на сессии Заксобрания Иркутской области в первом чтении был принят законопроект, которым комиссия по координации антикоррупционной работы в Иркутской области исключается из числа структур, участвующих в рассмотрении результатов проверок достоверности деклараций о доходах муниципальных служащих и депутатов. Участие комиссии в рассмотрении губернатором результатов таких проверок действующим законодательством не предусмотрено. Согласно статье 4 закона Иркутской области проверка сведений осуществляется уполномоченным органом по решению губернатора области.

Стоит отметить, что и самого Сергея Левченко недавно уличили в возможном нарушении антикоррупционного законодательства. В частности, СМИ рассказали о неучтённой недвижимости губернатора Иркутской области. Редакция газеты «Восточно-Сибирская правда» публично обратилась к прокурору Иркутской области Александру Воронину с просьбой провести проверку в отношении незадекларированной губернатором собственности. Речь идёт об участке площадью 25 соток по Байкальскому тракту в посёлке Ново-Разводная, на котором располагается трёхэтажный дом, гостевой дом и строение для персонала.

Кроме того, выяснилось, что фирма «Звезда», которая выиграв самый крупный в Иркутской области подряд, провалила работы по замене лифтов в рамках капремонта, является афиллированной семье губернатора. Единственным учредителем «Звезды» c 2017 года является Андрей Ядришников. Он также известен как юрист отделения КПРФ по Иркутской области и как начальник юридического отдела ЗАО «Стальконструкция». Это предприятие в регионе также скандально известное. Возглавляет «Стальконструкцию» Андрей Левченко, который проходит главным фигурантом дела о невыплате зарплаты работникам предприятия и уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. При этом гендиректор стройкомпании, сын губернатора региона, официально считается самым бедным депутатом областного Заксобрания: по итогам 2017 года он заработал, согласно декларации, только 359,8 тысячи рублей.

Информация о ещё более тесных связях «Звезды» с семьёй Левченко всплыла на сессии Заксобрания 19 февраля. Как оказалось, в «Звезде» работает помощник главы КПРФ в областном парламенте Андрея Левченко Виктор Обозов.