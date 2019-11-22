Жалобы жителей приняла замруководителя УФССП по Иркутской области в приёмной «Единой Росссии»

Иркутск, 22.11.19 (ИА «Телеинформ»), - На приёме в региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева прозвучали самые актуальные вопросы об исполнении судебных решений. Приём провела заместитель руководителя управления федеральной службы судебных приставов по Иркутской области Алёна Карамышева, сообщает пресс-служба реготделения партии.

Остро жители воспринимают проблемы неисполнения судебного решения, бездействия судебных приставов, состояние исполнительного производства.

В приёмную обратился пожилой иркутянин, у которого наложено взыскание на пенсию в размере пятьдесят процентов. Просьба к судебным приставам заключалась в пересмотре процент взыскания. У мужчины после удержания денег остается меньше прожиточного минимума. Обращение было сразу же взято на контроль представителем судебных приставов, которое будет рассмотрено о возможности снижения процента взыскания.

С проблемой к приставам обратился сирота, которого по решению суда в феврале 2019 года поставили в очередь на получение жилья под №589, а в настоящее время его №2006. Заявителю были даны разъяснения, что раньше очередь была по районам, но на данный момент общий областной список. Приставами будет направлен запрос в министерство социального развития опеки и попечительства для уточнения номера очереди в списке детей-сирот.

Жительнице Иркутска пришло письмо от судебных приставов, хотя никаких дел и исполнительных производств у неё не было. Именно в этом попросила разобраться женщина приставов. На приёме смогли прояснить всю ситуацию. В письме женщине предложили выкупить комнату её соседа, на которую был наложен арест. Таким образом заявительнице предложено преимущественное право покупки на комнату, так как она выставлена на продажу.

Представители службы приставов во время приёма рассмотрели 10 обращений. Часть вопросов в этот же день приняли в работу, а другие взяты на личный контроль. Все жители смогли получить расширенные юридические консультации.