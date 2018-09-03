Жители Приангарья активно интересуются телефонами и адресами участковых избирательных комиссий

Иркутская область, 4.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Свыше 180 обращений поступило в Центр оперативного информирования при избирательной комиссии Иркутской области. Основные вопросы избирателей связаны с уточнением номера телефона и адреса участковой комиссии.

Как сообщают в облизбиркоме, люди также интересуются, как проголосовать, если 9 сентября они будут находиться не по месту постоянной регистрации. Как пояснила заместитель начальника отдела документационного и кадрового обеспечения аппарата облизбиркома Татьяна Искалова, есть вопросы у избирателей, почему можно проголосовать досрочно на муниципальных выборах, а на выборах депутатов Законодательного собрания такой возможности нет. Этим людям разъясняют, что на региональных выборах предусмотрен механизм «мобильный избиратель», позволяющий проголосовать на выбранном избирательном участке на территории Иркутской области 9 сентября.