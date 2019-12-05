Жители Слюдянского района сформировали перечень объектов для благоустройства в рамках «Городской среды»

Слюдянский район, 6.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Слюдянском районе 2 декабря прошли общественные обсуждения предварительного перечня объектов благоустройства на 2020 год в рамках партпроекта «Единой России» «Городская среда».

Общественные обсуждения в Слюдянке и Байкальске организовали исполнительный секретарь Слюдянского местного отделения партии Марина Молчанова и член местного политсовета ЕР Александр Тимофеев. Также они приняли участие в подведении итогов общественной дискуссии.

Как сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР, жители Слюдянки предлагают благоустроить в 2020 году общественную территорию вблизи озера Байкал, а также провести ремонтные работы в парке «Прибрежный».

Жители Байкальска предложили в рамках «Городской среды» в будущем году благоустроить общественную территорию в микрорайоне Гагарина, а также дворовую территорию по адресу: микрорайон Гагарина, 196.

Предварительная сумма финансирования, необходимая для благоустройства предложенных жителями объектов, составляет 100 млн рублей.