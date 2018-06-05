ЗС Иркутской области и префектуры Исикавы 26 июня подпишут протокол о сотрудничестве

Иркутская область, 6.06.18 (ИА «Телеинформ»), - На сессии Законодательного собрания Приангарья 5 июня депутаты приняли постановление «О проекте протокола о сотрудничестве между Законодательным собранием префектуры Исикавы (Япония) и Законодательным собранием Иркутской области», а также поручили председателю областного парламента Сергею Брилке подписать этот протокол.

Как сообщает пресс-служба ЗС, в соответствии с протоколом стороны будут осуществлять взаимодействие в законодательной деятельности, обмениваться опытом парламентской работы в вопросах социально-экономического развития территорий, опытом правотворчества в сфере государственного строительства и местного самоуправления, налоговой сфере, а также по развитию малого и среднего бизнеса. Также стороны будут изучать опыт определения приоритетных направлений законотворческой деятельности в производственной и социальной сфере, в области охраны окружающей среды, науки, культуры и спорта.

Предполагается, что протокол будет подписан 26 июня и будет действовать в течение четырех лет, после чего будет продлеваться.