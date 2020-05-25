ЗС Иркутской области: нарушений при проведении внеочередной сессии допущено не было

Иркутская область, 25.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Законодательном собрании Иркутской области прокомментировали заявлении фракции КПРФ в областном парламенте о нарушениях на внеочередной сессии 18 мая. Нарушений не было допущено, сообщили в аппарате Законодательного собрания.

Напомним, на пресс-конференции 25 мая глава фракции КПРФ в Законодательном собрании Андрей Левченко заявил о «намеренном срыве» законопроектов, разработанных коммунистами.

В региональном парламенте прокомментировали это заявление:

– Согласно статье 67 Регламента Законодательного собрания Иркутской области при внесении альтернативных проектов законов области Законодательное собрание рассматривает их одновременно посредством рейтингового голосования. Это правило не знает исключений – оно действует как на очередных, так и на внеочередных заседаниях, и независимо от тематики законопроектов. Предусматривая такую процедуру, Регламент обеспечивает равенство прав всех субъектов законодательной инициативы на участие в рассмотрении альтернативных законопроектов.

Одновременно Закон «О Законодательном Собрании Иркутской области» указывает в статье 35, что требование о созыве внеочередного заседания Законодательного Собрания должно содержать письменные проекты вносимых на это заседание законов и (или) постановлений. Никакие иные вопросы, кроме заявленных, при инициировании внеочередного заседания, не могут на нем рассматриваться. Депутаты Законодательного Собрания, направившие требование о проведении внеочередного заседания, не включили в это требование законопроект ПЗ-694 «О внесении изменений в отдельные законы Иркутской области», внесенный группой депутатов от различных депутатских фракций. По этой причине на внеочередном заседании Законодательного собрания 18 мая не мог рассматриваться ни этот законопроект, ни альтернативные ему проекты законов, внесенные депутатами фракции КПРФ.

В связи с этим считаем, что никаких нарушений при проведении внеочередного заседания Законодательного собрания 18 мая 2020 года допущено не было.

Через два дня после внеочередной сессии – уже на очередной сессии 20 мая законопроекты, являющиеся альтернативными, были рассмотрены. По итогам рейтингового голосования большинство голосов получил межфракционный законопроект, разработанный депутатами фракций «Единая Россия», ЛДПР, «Справедливая Россия» и группы «Гражданская платформа». Документ был принят в первом чтении, и работа над ним будет продолжена, в том числе на площадке специальной рабочей группы, в состав которой входят депутаты, представители правительства, налоговой службы, Контрольно-счетной палаты и главное – предприниматели, те, для кого льготы и предназначены.

Кроме того, на сессии 20 мая было принято постановление «О создании Межведомственного координационного совета по выработке предложений, направленных на совершенствование законодательства в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской области для минимизации негативных последствий влияния коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Совет создан для рассмотрения дополнительных мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. В его составе две рабочие группы – по обсуждению предложений по налогам, устанавливаемым органами государственной власти Иркутской области и по налогам, устанавливаемым органами местного самоуправления.