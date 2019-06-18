Игорь Бычков: выборы ректора ИГУ отменены

Иркутск, 18.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Выборы ректора ИГУ отменяются – об этом на своей странице в соцсети «Фэйсбук» сообщил академик РАН, профессор Игорь Бычков.

– По предложению министра науки и высшего образования РФ Михаила Котюкова, я и Олег Валерьевич Архипкин не прошли аттестацию на должность ректора Иркутского государственного университета, – написал он 18 июня.

Напомним, 18 июня аттестационная комиссия министерства науки и высшего образования РФ рассматривала кандидатуры на пост ректора ИГУ, которые утвердил ученый совет вуза: доктора экономических наук, доцента Олега Архипкина и доктора технических наук, академика РАН, профессора Игоря Бычкова. Затем должна была состояться конференция работников и обучающихся университета, на которой бы избрали ректора ИГУ. Отказ в аккредитации обоим кандидатам означает, что выборов в июле не будет.