ИГУ приглашает старшеклассников из Иркутска в «Школу прикладной филологии»

Иркутск, 23.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Новый просветительский проект с 26 января запускает Институт филологии, иностранных языков и медиакоммуникации ИГУ. «Школа прикладной филологии» рассчитана на учеников 9-10-х классов.

– Школа прикладной филологии ставит перед собой, прежде всего, профориентационные задачи. Мы хотим показать, в каких областях применимо филологическое знание, кем работают филологи, какие профессиональные и жизненные задачи помогает им решать наше образование, – говорит куратор проекта Екатерина Сумарокова.

Как сообщает пресс-служба ИГУ, программа школы включает несколько тематических блоков, которые направлены на развитие творческих способностей, углубление представления о филологии как науке, формирование навыков, позволяющих справляться с олимпиадными заданиями. Лекторами выступают преподаватели института и приглашенные специалисты.

Занятия в «Школе прикладной филологии» будут проводиться раз в неделю по воскресеньям. Всего 12 занятий по два часа. Площадкой выступит ИФИЯМ ИГУ и Научная библиотека имени Валентина Распутина ИГУ. Участие в школе бесплатное.

КООРДИНАТЫ:

Организационное собрание состоится 25 января (в 17.00) по адресу: ул. Ленина 8, ауд. 11А. Первое занятие – 26 января.

Подробнее с программой «Школы прикладной филологии» можно ознакомиться на сайте института и на образовательном портале ИГУ.