Иркутская Вальдорфская школа отметила 25-летие переездом в новое здание и открытием ресурсного центра

Иркутск, 18.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В 2019 году Иркутская Вальдорфская школа отметила 25-летие. Круглая дата совпала со столетием вальдорфской педагогики. В этом же году иркутская школа переехала в новое здание и получила грант на закупку оборудования. О том, как удалось практически своими силами отремонтировать бывшее здание суда, организовать рабочий процесс в школе и даже создать ресурсный центр, рассказали исполнительный директор АНОО «Иркутская Вальдорфская школа» Олег Шендеров и учитель первого класса Сергей Рычков. За последние сто лет вальдорфские школы открылись в 70 странах мира. Сейчас по этой педагогике работают 1100 школ и 2 тысячи детских садов. Иркутская школа за время своего существования выросла от небольшого детского сада в полноценное образовательное учреждение. В Иркутской Вальдорфской школе учатся 214 детей. Обучение длится 12 лет по 10 месяцев в году (каникулы – в июле и августе), в каждом классе от четырех до двадцати воспитанников. Стоимость обучения – 15 500 рублей в месяц. Однако руководство отмечает, что многодетные семьи могут получить скидку на обучение. – У нас не школа для богатых, есть дети из разных слоев общества, – отмечает директор Олег Шендеров. Он же рассказывает и о том, как создавалась школа в Иркутске. – Много лет назад мы искали педагогические подходы, думали, как нам учить собственных детей. Можно сказать, выбирали сердцем, смотря на учеников вальдорфской школы из Германии. В итоге решились попробовать, – отмечает Олег Шендеров. Раньше школа занимала небольшое помещение в центре Иркутска, однако не могла вместить всех учеников. Теперь же ей в безвозмездное пользование передано бывшее здание суда на пересечении улиц Красноказачья и Зверева. Не особо новое помещение с широкой лестницей на входе, небольшими кабинетами и задним двором ремонтировали своими силами – родители и учителя практически сами делали ремонт, который, к слову, еще не закончен. Большую часть кабинетов ученики и учителя оформляют сами: делают росписи на стенах, развешивают плакаты, открытки. Впрочем, интерьер помещений и так выглядит довольно нестандартно: в каждом классе есть поделки, рисунки, вязаные изделия, бревна, ветки деревьев. Ученики также сами делают мебель, шьют одежду и даже работают на ткацких станках. У первоклашек нет парт – дети во время уроков сидят на подушках прямо на полу, могут свободно перемещаться по классу. Учитель первого класса Сергей Рычков рассказывает, что с младшими воспитанниками школы работает по особой методике: в первую очередь обращается внимание на биологические ритмы, дети должны освоить собственное дыхание. В этом им помогают уроки игры на флейте, которые в школе идут с первого класса. С пятого класса ученики начинают играть на укулеле, маленьких четырехструнных гитарах. К слову, музыкальные инструменты – пианино, гитары – в школе есть практически в каждом кабинете, а особенно ими заполнен музыкальный зал. Главный урок учебного дня состоит из ритмической части, упражнений, игр. Обучение отдельным дисциплинам делится на эпохи: к примеру, четыре недели ученики изучают историю, затем географию и т.д. – В последние годы в России четко ощущается кризис образования. Полагаю, что он вызван не только проблемами с зарплатами учителей, но еще и тем, что система образования не связана с реальностью. Мы же в своей школе стараемся научить детей практическим навыкам. Изучаем цифры, связывая их с реальным миром. Например, сейчас с первым классом мы проходим цифру восемь. Это не значит, что ученики не знают других цифр после восьми. Просто мы связываем цифры с явлениями из окружающего мира. К примеру, говорим о том, что у паука восемь лапок, – рассказывает Сергей Рычков. Между тем, несмотря на нетривиальный подход к обучению, Вальдорфская школа является официальной и имеет все необходимые документы. К четвертому классу ее программа полностью сходится с программой традиционных общеобразовательных школ. Затем в средней и старшей школе программы сходятся к концу каждого года обучения. В старших классах ученики сдают ЕГЭ. Выпускники чаще предпочитают гуманитарные специальности в вузах. Ресурсный центр, который расположен также в новом здании школы, был создан при поддержке конкурса «Губернское собрание общественности Иркутской области». Реализация проекта позволила руководству образовательного учреждения проводить занятия для родителей. Здесь проходят лекции, мастер-классы, ярмарки и спектакли. К слову, посетить любую лекцию могут не только родители воспитанников школы, но и все желающие. Заключительной частью работы центра станет рождественская ярмарка, которая пройдет в школе 21 декабря. А 24 декабря вальдорфская школа приглашает зрителей на рождественский спектакль. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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