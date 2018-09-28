На базе Иркутского педколледжа хотят создать региональный институт по подготовке учителей

Иркутская область, 28.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Региональный институт по подготовке педагогов для образовательных учреждений области планируют создать на базе Иркутского педагогического колледжа, сообщает пресс-служба облправительства.

Стратегические ориентиры развития региональной системы образования до 2023 года представила министр образования Приангарья Валентина Перегудова на форуме «Земля Иркутская». Среди них – обеспечение системы образования необходимыми ресурсами, повышение качества и конкурентоспособности, воспитание социально-ответственной личности.

– Этот год отмечен положительной динамикой финансирования отрасли. Участие в федеральных программах позволило привлечь более 123 миллионов рублей, которые направлены на модернизацию общего образования, поддержку школ с низкими образовательными результатами, создание детского технопарка «Кванториум», создание условий для занятий физической культурой и спортом в сельских школах, – напомнила министр.

Она заявила, что к 2021 году необходимо обеспечить 100-процентную доступность дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет. Для этого в регионе создаются дополнительные места в детских садах, а также осуществляется поддержка негосударственных учреждений дошкольного образования.

– В регионе актуальна проблема старения педагогических коллективов: учителей пенсионного возраста в два раза больше молодых педагогов. Поэтому привлечение молодых талантливых педагогов - также одно из важнейших направлений региональной политики. В области действуют меры социальной поддержки молодых специалистов, но этого недостаточно, – отметила Валентина Перегудова.

В связи с этим губернатор Иркутской области Сергей Левченко дал поручение рассмотреть возможность создания в Иркутской области регионального педагогического института на базе Иркутского педагогического колледжа. Предполагается, что таким образом будет восполнена кадровая нехватка учителей по дефицитным для региона предметам.

Еще одна задача – реализация проекта «Цифровая школа», который включает в себя обеспечение высокоскоростного интернета в образовательных учреждениях, внедрение электронных журналов, дневников, системы прохода и питания по электронным карточкам, виртуальные библиотеки, музеи, онлайн-курсы, 3D-лаборатории. Определенные шаги в данном направлении в регионе уже сделаны. Иркутская область является участником проекта «Устранение цифрового неравенства», направленного на предоставление высокоскоростного интернета в сельских поселениях. На решение этой задачи нацелен и региональный проект «Электронная школа».

Также в ближайшей перспективе в регионе создадут центр выявления и поддержки одаренных детей «Персей», модельный центр дополнительного образования детей на базе технопарка «Кванториум». Запланирован и запуск профориентационного проекта «Билет в будущее», рассчитанного на учащихся 6-11 классов.