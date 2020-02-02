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Образование
03.02.2020

Сергей Тен – о необходимости перезагрузки высшей школы Иркутской области

Иркутская область, 3.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Депутат Государственной Думы Сергей Тен принял участие в экспертной сессии «Образование» Общероссийского народного фронта по итогам послания президента. На одной из трех тематических площадок обсуждали вопросы развития системы образования в Иркутской области, сообщает пресс-служба парламентария.

Сейчас в регионе масса проблем, которые необходимо решать здесь и сейчас. Проблемы – отток абитуриентов, сокращение бюджетных мест, частая смена руководителей вузов. Для остановки оттока умных ребят необходимо работать с квотами приема, увеличением федерального финансирования, ориентироваться на наиболее востребованные для региона и федерации образовательные программы с большим количеством бюджетных мест.

Сергей Тен – о необходимости перезагрузки высшей школы Иркутской области

Сегодня в Иркутской области ведут образовательную деятельность 25 вузов, обучается более 70 тысяч человек. Если допускать сокращение бюджетных мест, то не удивительно, что люди, имеющие высокие баллы по ЕГЭ, поедут поступать туда, где эти места есть. Низкий процент трудоустройства выпускников вузов Иркутской области свидетельствует о разрыве связи системы высшего образования с организациями и предприятиями региона. Поэтому структуру образовательной деятельности вузов нужно совершенствовать. Президент России Владимир Путин уже утвердил перечень поручений в сфере высшего образования. Это увеличение бюджетных мест, выбор направления подготовки после второго курса и стопроцентное целевое обучение для ряда специальностей.

– Мы должны понимать, каков наш экономический и социальный заказ. А значит, в стратегии социально-экономического развития Иркутской области обязательно надо прописать, какие молодые специалисты будут востребованы в регионе через 5-10 лет. В 2018 году, в Государственной Думе, состоялся серьезный разговор с участием профильных комитетов российского парламента, представителей ИГУ, ИРНИТУ, институтов СО РАН, заинтересованной общественности, где мы поддержали создание в Иркутске научно-образовательного центра «Байкал» мирового уровня. Приняли рекомендации правительству по финансированию проектов уровня мегасайенс, включая такие, как глубоководный нейтринный телескоп кубокилометрового масштаба Baikal-GVD и гамма-обсерватория TAIGA. На мой взгляд, для иркутской высшей школы и науки – принципиально войти в первую волну создания НОЦ. Напомню, что в соответствии с майским указом президента и паспортом нацпроекта «Наука» в России должно быть создано не менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня на основе интеграции образовательных организаций высшего образования, научных организаций, их кооперации с организациями в реальном секторе экономики. Сегодня выбраны ключевые направления НОЦ «Байкал»: астрофизика, науки о земле, науки о жизни. Уверен, без создания проектного офиса, мы не сможем воплотить все задуманное в жизнь. Что имею ввиду? Регион может предоставлять земельные участки, банки – льготные инвестиционные кредиты для предприятий. Необходимо создать единую карту промышленных отраслей региона. Экономического и социального заказа. Совместно с ИРНИТУ, нами разработан , в сентябре 2019 года внесен в Государственную Думу проект федерального закона «О внесении изменений в статью 103 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации и статью 5 Федерального закона «О науке и государственной научно-технической политике». На него, в частности, получено положительное заключение Министерства науки и высшего образования России, профильных комитетов Государственной Думы и Правового управления президента. Принятие законопроекта послужит более качественному внедрению в производство результатов интеллектуальной деятельности, созданных научными сообществами, – отметил Сергей Тен.

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