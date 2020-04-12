Сергей Тен прилагает все усилия для скорейшего принятия законопроекта по развитию инновационной активности ВУЗов

Москва, 12.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Комитет Госдумы по образованию и науке поддержал для принятия в первом чтении законопроект «О науке и государственной научно-технической политике», внесенный депутатом Госдумы Сергеем Теном и депутатами МРГ «Байкал».

Эта инициатива разработана в тесном взаимодействии с научно-педагогическим коллективом Иркутского национального исследовательского технического университета, сообщает пресс-служба депутата. Сергей Тен отмечает, что с момента внесения в Госдуму законопроект получил поддержку правительства Российской Федерации и комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре. На законодательную инициативу получено 29 положительных отзывов от региональных законодателей и 23 положительных отзыва от органов исполнительной власти субъектов федерации.

– В это непростое для экономики и социальной сферы время внедрение инноваций в производство, в работу хозяйствующих субъектов должно быть максимально быстрым и встречать как можно меньше административных барьеров. Именно в этих целях мы хотим расширить для ВУЗов и научных учреждений возможности практического применения результатов интеллектуальной научно-технической деятельности. Рассчитываем, что закон будет принят и вступит в силу до конца 2020 года, – добавляет Сергей Тен.