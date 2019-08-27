Светлана Семенова: в Приангарье стабильно количество жалоб по конфликтам в школах, но снижается число обращений по «школьным поборам»

Иркутская область, 27.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В аппарат уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области с начала 2019 года поступило около 800 жалоб. Из них 20% касались проблем в сфере образования. Об этом на пресс-конференции 27 августа сообщила региональный детский омбудсмен Светлана Семенова. В основном, обращения касались комфортного пребывания ребенка в школе, поведения обучающихся, допустимости применения мер дисциплинарного воздействия, отчислений из-за конфликтов, трат на рабочие тетради и так далее, пояснила уполномоченный. – Более 20 общений поступило в связи с обучением детей с ограниченными возможностями. Тема эта, безусловно, больная и затратная. Родители детей с особенностями жаловались, что у них не принимают документы для поступления. Кроме того, многие школы у нас в регионе до сих пор не приспособлены для обучения там малышей с ограниченными возможностями здоровья, и нередко таким детям остается только обучение на дому с репетиторами. Однако, вместе с тем, динамика по этой проблеме в области положительная, – отметила Светлана Семенова. Другая, не менее острая, проблема – это детские драки в школах. Если раньше разбирательство проходило внутри учебных заведений, то сейчас многие инциденты переводятся в сферу уголовного и административного регулирования. С начала 2019 года в аппарат уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области поступило 53 связанных с этим жалобы. К слову, в среднем в год бывает около сотни подобных обращений. – Очень многое в этих вопросах зависит от родителей, хотят они пойти на мировую или повоевать, – пояснила омбудсмен. – Бывает, что сами дети уже давно помирились после драки, а их родители все еще судятся, выясняя правых и виноватых. Кроме того, в правовую комиссию на рассмотрение передаются и такие случаи, как драки совсем еще малышей-первоклассников, у которых такое поведение обусловлено возрастом. Кстати, что касается мер дисциплинарного воздействия, напомнила Светлана Семенова, то их недопустимо применять к детям с ограниченными возможностями здоровья. В таких случаях к решению проблемы привлекают специалистов и родителей. – Если же учитель говорит близким, например, 12-летнего ребенка, что «его уже не переделать», то это, безусловно, признак некомпетентности педагога, – уверена омбудсмен. – К слову, ни одного конфликтного ребенка невозможно отчислить из учебного заведения по решению 51% родительского и педагогического состава. По словам Светланы Семеновой, есть четко прописанные нормы и правила, по которым можно отчислить ученика, например, в силу неуспеваемости. Только они определяют, можно выгнать ребенка из школы или нет, никакого «большинства голосов». А, кстати, учащегося в возрасте до 15 лет школа и вовсе не имеет права отчислить. Отметим, если количество жалоб в аппарат регионального уполномоченного по правам ребенка на конфликты в школах пока еще стабильно высоко, то снижается процент обращений в связи с так называемыми «школьными поборами». – Кстати, само это слово уже почти не используется в профессиональной среде, потому что проблема ушла в другую плоскость. Сами родители решают, сколько денег сдавать и на что, – сообщила Светлана Семенова. Впрочем, рабочими тетрадями, например, все же, в идеале, ученика должна обеспечивать школа. Однако не везде на это есть финансирование, отметила омбудсмен. Тогда, конечно, эта нагрузка ложится на плечи родителей школьников. – В родительских чатах и сообществах нередки случаи «борьбы» с теми, кто, по их мнению, «никогда ни на что не сдает деньги». Это реальная конфронтация. Но я знаю примеры, когда родители, видя трудности другого родителя, абсолютно спокойно скидываются и помогают. Есть учебные заведения, где эти проблемы вообще не стоят – чаще всего так бывает в небольших малокомплектных школах. В целом же все зависит от уровня воспитания. К слову, сейчас сами школы и сами родители устанавливают правила, и такого, что именно «школа требует, собирает», давно уже нет, – подытожила Светлана Семенова. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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