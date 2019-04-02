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03.04.2019

Тотальный диктант-2019 в Иркутске можно будет написать на колесе обозрения

Иркутск, 3.04.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 3 апреля открылась регистрация на площадки Тотального диктанта. Всего их 25, в том числе – колесо обозрения «Кругозор» и музейно-планетарный комплекс «Ноосфера».

Напомним, Тотальный диктант в этом году проведут 13 апреля в 13:00 по иркутскому времени. Иркутяне примут участие в проекте уже девятый раз. В прошлом году текст писали 2100 горожан, 46 из них справились с диктантом на «отлично».

Как и в прошлом году, в Иркутске есть открытые и закрытые площадки. Вход на открытые площадки свободный. Для того чтобы попасть на закрытую площадку, необходимо зарегистрироваться на сайте проекта. Главной площадкой диктанта в Иркутске традиционно выступает Институт филологии, иностранных языков и медиакоммуникации ИГУ. Здесь же пройдет тест для людей, изучающих русский как иностранный, TruD.

Что касается колеса обозрения, то, как рассказала Телеинформу координатор диктанта в Иркутске Людмила Добосова, предварительно там забронировано 10 кабинок из 24-х. В каждой будут находиться по три участника и диктующий филолог.

– Особенность в том, что на колесе обозрения не будет возможности проводить трансляцию, поэтому мы рассчитываем уложиться примерно в 50 минут – за это время колесо совершит четыре оборота, – пояснила она. – Тем, кто туда пойдет, нужно быть готовыми к испытанию своего вестибулярного аппарата.

У участников будет возможность как полюбоваться городом, если они сами напишут диктант быстрее отведенного времени, так и возможность выйти пораньше, если вдруг укачает и станет плохо. К слову, на момент публикации регистрация на эту площадку уже закончилась.

Площадки Тотального диктанта в Иркутске:

  • Институт филологии, иностранных языков и медиакоммуникации ИГУ (Ленина,8);
  • Биолого-почвенный факультет ИГУ (Сухэ-Батора, 5);
  • Факультет сервиса и рекламы ИГУ (Лермонтова, 126);
  • Астрономическая обсерватория ИГУ (Советская, 119А);
  • Музейно-планетарный комплекс «Ноосфера» (Седова, 30);
  • Колесо обозрения «Кругозор» (о. Конный 5/2);
  • Образовательный центр «Easy school» в ТЦ Лермонтов (Лермонтова, 90/1);
  • Музей-ледокол «Ангара» (проспект Маршала Жукова, 36А/1);
  • Музейная студия (Карла Маркса, 13);
  • Экспозиционный отдел Иркутского областного краеведческого музея «Окно в Азию» (3 Июля, 21Б);
  • Музей Валентина Распутина (Свердлова, 20);
  • Галерея Виктора Бронштейна (Октябрьской революции, 3);
  • Энотека Бардо (Октябрьской революции, 3);
  • Ресторан «Старый Мюнхен» (Октябрьской революции, 3);
  • Кофейня «Белая ворона» (Карла Маркса, 37);
  • Кафе-кондитерская Cake Home (Университетский 1Б/1);
  • Иркутский техникум авиастроения и материалообработки (Мира, 14);
  • Школа №19 (Лермонтова, 279);
  • Школа №69 (Летописца Нита Романова, 23);
  • Лицей №1 (Воронежская, 2);
  • Школа с углубленным изучением отдельных предметов №2 (бульвар Рябикова, 13/1);
  • Гуманитарный центр – библиотека имени семьи Полевых (Университетский, 70);
  • Иркутская областная юношеская библиотека имени Уткина (Чехова, 10);
  • Культурно-просветительский центр имени святителя Иннокентия (Вениаминова) (село Анга, Качугский район).

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