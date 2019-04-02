|Образование
|03.04.2019
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Тотальный диктант-2019 в Иркутске можно будет написать на колесе обозрения
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Иркутск, 3.04.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 3 апреля открылась регистрация на площадки Тотального диктанта. Всего их 25, в том числе – колесо обозрения «Кругозор» и музейно-планетарный комплекс «Ноосфера».
Напомним, Тотальный диктант в этом году проведут 13 апреля в 13:00 по иркутскому времени. Иркутяне примут участие в проекте уже девятый раз. В прошлом году текст писали 2100 горожан, 46 из них справились с диктантом на «отлично».
Как и в прошлом году, в Иркутске есть
Что касается колеса обозрения, то, как рассказала Телеинформу координатор диктанта в Иркутске Людмила Добосова, предварительно там забронировано 10 кабинок из 24-х. В каждой будут находиться по три участника и диктующий филолог.
– Особенность в том, что на колесе обозрения не будет возможности проводить трансляцию, поэтому мы рассчитываем уложиться примерно в 50 минут – за это время колесо совершит четыре оборота, – пояснила она. – Тем, кто туда пойдет, нужно быть готовыми к испытанию своего вестибулярного аппарата.
У участников будет возможность как полюбоваться городом, если они сами напишут диктант быстрее отведенного времени, так и возможность выйти пораньше, если вдруг укачает и станет плохо. К слову, на момент публикации регистрация на эту площадку уже закончилась.
Площадки Тотального диктанта в Иркутске:
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