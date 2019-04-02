Тотальный диктант-2019 в Иркутске можно будет написать на колесе обозрения

Иркутск, 3.04.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 3 апреля открылась регистрация на площадки Тотального диктанта. Всего их 25, в том числе – колесо обозрения «Кругозор» и музейно-планетарный комплекс «Ноосфера». Напомним, Тотальный диктант в этом году проведут 13 апреля в 13:00 по иркутскому времени. Иркутяне примут участие в проекте уже девятый раз. В прошлом году текст писали 2100 горожан, 46 из них справились с диктантом на «отлично». Как и в прошлом году, в Иркутске есть открытые и закрытые площадки . Вход на открытые площадки свободный. Для того чтобы попасть на закрытую площадку, необходимо зарегистрироваться на сайте проекта. Главной площадкой диктанта в Иркутске традиционно выступает Институт филологии, иностранных языков и медиакоммуникации ИГУ. Здесь же пройдет тест для людей, изучающих русский как иностранный, TruD. Что касается колеса обозрения, то, как рассказала Телеинформу координатор диктанта в Иркутске Людмила Добосова, предварительно там забронировано 10 кабинок из 24-х. В каждой будут находиться по три участника и диктующий филолог. – Особенность в том, что на колесе обозрения не будет возможности проводить трансляцию, поэтому мы рассчитываем уложиться примерно в 50 минут – за это время колесо совершит четыре оборота, – пояснила она. – Тем, кто туда пойдет, нужно быть готовыми к испытанию своего вестибулярного аппарата. У участников будет возможность как полюбоваться городом, если они сами напишут диктант быстрее отведенного времени, так и возможность выйти пораньше, если вдруг укачает и станет плохо. К слову, на момент публикации регистрация на эту площадку уже закончилась. Площадки Тотального диктанта в Иркутске: Институт филологии, иностранных языков и медиакоммуникации ИГУ (Ленина,8);

Биолого-почвенный факультет ИГУ (Сухэ-Батора, 5);

Факультет сервиса и рекламы ИГУ (Лермонтова, 126);

Астрономическая обсерватория ИГУ (Советская, 119А);

Музейно-планетарный комплекс «Ноосфера» (Седова, 30);

Колесо обозрения «Кругозор» (о. Конный 5/2);

Образовательный центр «Easy school» в ТЦ Лермонтов (Лермонтова, 90/1);

Музей-ледокол «Ангара» (проспект Маршала Жукова, 36А/1);

Музейная студия (Карла Маркса, 13);

Экспозиционный отдел Иркутского областного краеведческого музея «Окно в Азию» (3 Июля, 21Б);

Музей Валентина Распутина (Свердлова, 20);

Галерея Виктора Бронштейна (Октябрьской революции, 3);

Энотека Бардо (Октябрьской революции, 3);

Ресторан «Старый Мюнхен» (Октябрьской революции, 3);

Кофейня «Белая ворона» (Карла Маркса, 37);

Кафе-кондитерская Cake Home (Университетский 1Б/1);

Иркутский техникум авиастроения и материалообработки (Мира, 14);

Школа №19 (Лермонтова, 279);

Школа №69 (Летописца Нита Романова, 23);

Лицей №1 (Воронежская, 2);

Школа с углубленным изучением отдельных предметов №2 (бульвар Рябикова, 13/1);

Гуманитарный центр – библиотека имени семьи Полевых (Университетский, 70);

Иркутская областная юношеская библиотека имени Уткина (Чехова, 10);

Культурно-просветительский центр имени святителя Иннокентия (Вениаминова) (село Анга, Качугский район). ТЕПЕРЬ: новости образования в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... иркутск

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