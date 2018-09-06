В ИРНИТУ открылась обновленная брендированная аудитория компании «Полюс»

Иркутск, 6.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутском национальном исследовательском техническом университете 5 сентября открылась брендированная аудитория компании «Полюс». В течение восьми месяцев золотодобывающая компания на собственные средства делала капитальный ремонт помещения, полностью его преобразив и оснастив по последнему слову техники. И в начале учебного года состоялось торжественное открытие обновленной поточной аудитории, оформленной в корпоративной стилистике «Полюса», просторной и светлой. В торжественном мероприятии приняли участие ректор ИРНИТУ Михаил Корняков, заместитель министра образования Иркутской области Елена Апанович, директор института недропользования ИРНИТУ Алексей Шевченко, генеральный директор «ЗДК «Лензолото» Максим Семьянских, управляющий директор «Полюс Вернинское» Игорь Цукуров, вице-президент по персоналу и организационному развитию компании «Полюс» Тамара Солнцева и другие представители подразделений компании. Также на мероприятии присутствовали студенты института недропользования ИРНИТУ. Фото Юлии Пыхаловой – Сегодня у нас важное событие – мы открываем нашу замечательную корпоративную аудиторию-амфитеатр. Посмотрите, как здесь все прекрасно! Восемь месяцев шел капитальный ремонт, и вот такую замечательную аудиторию, оснащенную современным оборудованием, чтобы у вас была возможность качественно и комфортно получать знания для своей будущей профессии, мы получили. За этот большой подарок огромная благодарность от нашего университета компании «Полюс», – сказал, обращаясь к студентам, Михаил Корняков. Он отметил, что за 90-летнюю историю вуза ИРНИТУ подготовил более 1500 специалистов для золотодобывающей промышленности, в том числе – и для «Полюса». Значимость открытия новой аудитории как на уровне региона, так и на всероссийском уровне подчеркнула Елена Апанович. – Значение сегодняшнего события для экономики региона, для подготовки кадров сложно переоценить, – заявила она. – В наше время на всех уровнях управления системой образования говорят о том, что университеты и бизнес должны идти рука об руку, вместе готовить кадры для экономики. Но реальных практик такого тесного сотрудничества и взаимодействия не так уж и много. ИРНИТУ в авангарде вузов России в части сотрудничества с работодателем. Здесь освоены лучшие практики, когда предприятия реального сектора экономики и университет вместе строят образовательный процесс. Только так студенты, приходя в вуз, понимают, где они будут потом работать, значимость дела, которому обучаются. А в таких замечательных аудиториях у них есть возможность пропитаться корпоративным духом компании, в которой, вполне вероятно, продолжат свою профессиональную деятельность. Михаил Корняков вручил благодарственные письма представителям предприятий «Полюса». – Мы очень рады, что смогли сделать для вас хорошую, современную аудиторию, где вы сможете обучаться профессиям, связанным с недропользованием, – обратился к студентам Максим Семьянских. – Хотелось бы вам пожелать успехов в учебе, чтобы отлично учились по направлению, которое выбрали. Сейчас для вас самое время впитывать знания, а знания в наше время – это все. У предприятия может быть хорошая минерально-сырьевая база, прекрасное оборудование, но люди – это самый главный «золотой запас», без профессиональных кадров ничего не будет работать. Гендиректор «Лензолота» рассказал, что компании исполнилось уже 97 лет, за это время оно добыло более 700 тонн золота. – Причем когда его начали добывать, это был просто ручной труд, а сейчас на территории Бодайбинского района у нас есть Вернинский ГОК – самое современное и автоматизированное предприятие по золотодобыче в нашей стране, – подчеркнул он. – Также у нас есть месторождение Сухой Лог, лицензию на которое мы получили в прошлом году. Сейчас там ведутся геологоразведочные работы, ревизионное бурение для подтверждения ранее открытых запасов. Этот ГОК будет перерабатывать 30 млн тонн руды в год, там будет ежегодно добываться более 50 тонн золота. Там будут реализованы самые современные решения, которые есть в этом мире. Перед студентами также выступил Игорь Цукуров. – Хочу разделить с вами радость открытия новой аудитории, современной, многофункциональной, здесь, безусловно, будет удобнее и комфортнее, – сказал он. – «Полюс Вернинское» давно сотрудничает с ИРНИТУ, ежегодно становится площадкой для стажировки студентов, треть управленцев предприятия, включая меня, закончили этот университет. Сейчас у нас появился новый актив – месторождение Сухой Лог, оно второе по запасам в мире и первое – в России. Перед нами стоит задача подготовки управленцев, специалистов, рабочего персонала для него Нам требуются молодые кадры, и у студентов ИРНИТУ есть возможность сделать свой личный вклад в освоение такого масштабного месторождения. Специально, чтобы приветствовать студентов, которые будут заниматься в обновленной аудитории, из Москвы прилетела вице-президент по персоналу и организационному развитию компании «Полюс» Тамара Солнцева. Она рассказала им о преимуществах компании «Полюс», в которой молодые люди по окончании учебы имеют все шансы трудоустроиться. – Ребята, я вас приветствую от лица крупнейшей золотодобывающей компании и 20 тысяч людей, которые в ней работают, и поздравляю с началом учебного года. Я надеюсь, что такое красивое и комфортное место, как эта аудитория, будет стимулировать вас к развитию, самосовершенствованию, – сказала она в приветственном слове. Тамара Солнцева сообщила, что компания «Полюс» представлена в Иркутской и Магаданской областях, Красноярском крае, республике Саха, корпоративный центр находится в Москве, рассказала, какие подразделения в нее входят. – Компания много инвестирует как в привлечение персонала, так и в его удержание, – подчеркнула она. – У нас очень конкурентоспособная заработная плата, мы выполняем обязательства перед сотрудниками, пересматриваем зарплату, платим премии, внедряем инициативы в рамках Производственной системы, за счет чего люди могут заработать дополнительно. Много инвестируем в социальные программы – это оплата обедов, проезда, разных видов страхования, санаторно-курортное лечение и многое другое, у нас наиболее полный соцпакет из представленных на рынке. Тамара Солнцева также подчеркнула, что у «Полюса» сегодня одна из первоочередных задач – обучение персонала, с каждым годом на это выделяется все больше средств, в том числе, в рамках этого проекта подготовлена и новая аудитория. Для обучения в компанию приглашают экспертов с мировым именем, вкладываются средства в дистанционное обучение, создана электронная библиотека для сотрудников и многое другое. Компания активно вкладывается не только в подготовку кадров и новейшее оборудование, но и в досуг сотрудников: это и волонтерские программы, и развитие спорта, в частности – строительство современных спорткомплексов, а также организация в общежитиях тренажерных залов. Представители различных подразделений «Полюса» рассказали студентам о возможностях и преимуществах прохождения практики и дальнейшего трудоустройства именно у них. Они отметили, что компания практикантам и стажерам оплачивает проезд к месту работы, начисляет зарплату, предоставляет место проживания, выделяет наставника, спецодежду, создает максимально комфортные условия. Особо отличившихся во время практики студентов в дальнейшем готовы трудоустроить в подразделениях «Полюса» на постоянной основе. На открытии обновленной аудитории также выступил ансамбль ИРНИТУ «Пой, friend!», исполнивший гимн университета. Все присутствовавшие на торжественном мероприятии студенты получили подарки от компании «Полюс». ТЕПЕРЬ: новости образования в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... иркутск

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