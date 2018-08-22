В Приангарье стартовал набор в поселок приемных семей в рамках проекта «Умная школа»

Иркутск, 23.08.18 (ИА «Телеинформ»), – В Иркутской области 23 августа стартовал набор в поселок приемных семей образовательного комплекса в Иркутске в рамках проекта «Умная школа». Программа набора состоит из пяти последовательных этапов, первый из которых – быстрая регистрация на сайте до 15 октября 2018 года. Как сообщила журналистам 23 августа президент благотворительного фонда «Новый дом», учредитель образовательного комплекса Ирина Белянова, иркутский проект теперь называется «Точка будущего». – Смена названия никак не повлияет на суть проекта, – отметила она. Он реализуется на собственные средства российского бизнесмена и благотворителя (фонд «Новый дом») Альберта Авдоляна, который изначально предлагал построить современный детский дом. Однако, по словам Ирины Беляновой, такое учреждение не смогло бы заменить детям родителей, поэтому, пройдя через многие обсуждения, первоначальный замысел обрел такую форму. Бюджет проекта – около 4 млрд рублей. – Но это только средства на сдачу комплекса в эксплуатацию, первый этап. Сколько в дальнейшем денег может понадобиться – мы не можем сказать. Будем смотреть по ходу эксплуатации, ведь там будет предусмотрено современное оснащение, – добавила учредитель образовательного комплекса. Второй этап предусматривает заочное знакомство с семьями, подавшими заявки. Им необходимо будет заполнить анкету приемных родителей, написать эссе и решить кейсы. Отбор будет идти до 30 октября 2018 года. Уже в этом декабре планируются очные тренинги для тех, кого пригласят в следующий этап. Далее – обучение и стажировка, после которого заключительным – пятым – этапом станет создание сообщества. Приемные семьи, получившие приглашение к проживанию в поселке, заключают договор с благотворительным фондом и получают индивидуальный план переезда. Этот этап завершится в июле 2019 года и уже с 1 сентября образовательный центр откроет свои двери для детей. Возведение поселка идет полным ходом. Строители уже «вышли из нуля», заложили фундамент будущего комплекса. Для проживания 20 семей предусмотрят коттеджи. В дальнейшем планируется построить жилье еще для 10 приемных семей. Условия набора, в том числе, предусматривают, что приемная семья, в которой на момент участия в программе набора менее пяти детей, включая кровных, готова и имеет разрешение в течение двух лет после переезда увеличить количество воспитываемых детей до пяти-шести, включая кровных, приняв в семью ребенка или детей, оставшихся без попечения родителей. Стоит отметить, что сейчас в России грядут перемены в правилах усыновления. Среди инициатив, озвученных в публичном пространстве, – ограничение числа детей в приемной семье: не более трех, включая кровных. Жилье в «Точке будущего» предоставляется на условиях бесплатной аренды с оплатой коммунальных услуг. Договор заключается на определенное время. При выпуске старших детей семья будет брать на воспитание других детей. Выти из программы семьям можно по уважительным причинам (возраст, здоровье и т.д.). При этом им предоставят организационную и финансовую помощь. Помогать будут и при переезде в поселок. По словам генерального директора Центра разработки образовательных систем «Умная школа» Марка Сартана, в рамках проекта в поселке строится детский сад, школа, спортивный комплекс, административные и хозяйственные объекты. Образовательный комплекс предусматривает мастерские, театр, центр психолого-педагогической поддержки, библиотеку. Планируется, что в будущем этими благами смогут воспользоваться дети из других школ. Объект будет находиться на балансе «Нового дома». В поселке будут работать порядка 170 педагогов и специалистов, 12-15 человек административно-управленческого персонала. Все они пройдут специальное обучение и курсы повышения квалификации. Как отмечают организаторы, у родителей также будет возможность трудоустройства в поселке. По словам начальника управления опеки и попечительства регионального Минсоцразвития Алексея Гордилежа, свое желание участвовать в проекте еще до начала официального приема заявок изъявили 57 семей Приангарья. Ведомство со своей стороны максимально информирует приемные семьи о возможности участия в проекте. Напомним, образовательный комплекс будет построен в Иркутске на берегу Ангары на участке площадью в 20 га, расположенном между Байкальской улицей, Чертугеевским заливом и границей города. Проектировщик – датское архитектурное бюро CEBRA. По замыслу организаторов, здесь будут учиться дети с разными стартовыми возможностями. Образовательная программа аккумулирует методики «деятельностного образования», инклюзии, социальной адаптации, психолого-педагогического и медицинского сопровождения. Партнерами-экспертами проекта выступают лучшие специалисты российского образования. Образовательная программа будет разбита на три ступени: дошкольное образование (с 3 до 7 лет – около 200 человек), младшая и старшая школы. В здании младшей школы будут обучаться 1-4-е классы (начальное общее образование) и 5-6-е классы (основное общее образование) – всего около 360 человек. В здании старшей школы – 7-9-е классы (основное общее образование) и 10-11-е классы (среднее общее образование) – около 480 человек. Общее число обучающихся составит около 1000 человек. Дети из приемных семей, оставшиеся без попечения родителей, составят около 15% от общего контингента, то есть около 150 человек. В рамках проекта планируется интеграция детей, лишенных родительского попечения, в образовательный процесс наравне со всеми другими учениками и передача их на воспитание в приемную семью. ТЕПЕРЬ: новости образования в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... иркутск

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