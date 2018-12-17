В Приангарье за три года построили 13 школ в сумме на 7200 мест

Иркутская область, 18.12.18 (ИА «Телеинформ»), - За 2016-2018 годы в Иркутской области при поддержке главы региона Сергея Левченко построено 13 школ на 7200 мест. Это наибольшее число по всему Сибирскому федеральному округу, сообщает пресс-служба губернатора.

Часть объектов возводится в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП). Эта информация была озвучена на заседании Комиссии по вопросам реализации программных указов президента России при полномочном представителе главы государства в СФО.

Один из объектов, построенный в рамках ГЧП, – «Умная школа», открытие которой запланировано на 1 сентября 2019 года. Это инновационный образовательный комплекс с поселком для приемных семей стоимостью 3,5 млрд рублей. Он строится в Иркутске и состоит из более чем 20 корпусов: учебных зданий, культурно-досугового центра, спортивной арены, учебных мастерских, коттеджей. В школе преимущественно будут учиться дети из приемных семей.

Еще одна школа-детский сад появится в поселке Речушка Нижнеилимского района. Компания «Транснефть-Восток» планирует начать строительство школы-детского сада на 130 ученических и 49 дошкольных мест стоимостью 280 млн рублей уже в следующем году. В настоящий момент проект трехстороннего соглашения между правительством региона, муниципалитетом и компанией «Транснефть-Восток» проходит согласование.

В декабре этого года, как ожидается, будут сданы школы на 520 мест в поселке Усть-Уда и на 100 мест в селе Тутура Жигаловского района. Напомним, что в настоящее время во всех субъектах РФ действуют региональные программы, направленные на создание новых учебных мест в общеобразовательных организациях.