2 июня в ИГУ стартует приемная кампания для абитуриентов

Иркутск, 28.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Приемная кампания в ИГУ для абитуриентов стартует 2 июня, в ближайшую субботу. Об этом на встрече с редакторами иркутских СМИ 28 мая сообщил исполняющий обязанности ректора Иркутского госуниверситета Игорь Бычков.

В рамках общегородского праздника (Дня города), после шествия, возле памятника Александру Третьему откроется площадка, на которой выступят студенты ИГУ - творческие коллективы университета, КВНщики и т.д.

В этот же день, параллельно, возле корпуса №2 ИГУ (ул. Карла Маркса, 1) будет развернута интерактивная площадка, на которой абитуриентам и их родителям будет предоставлена информация о факультетах, о поступлении на обучение в ИГУ. Можно будет получить ответы на все интересующие вопросы.

Как сообщил Игорь Бычков, в этом году количество бюджетных мест в ИГУ увеличилось на 89 – в основном, за счет лингвистического направления. По всем остальным количество бесплатных мест не сократилось и составляет более 2 тысяч.

- Чтобы существенно увеличить бюджетный набор, нужно войти в федеральную программу, - поясняет Игорь Бычков. - Это одна из задач, которую необходимо решать совместно с региональной властью. На прошлой неделе мы встречались с Сергеем Георгиевичем (Левченко, - прим.ред.) и договорились, что совместно поучаствуем во встрече с новым-старым министром науки и высшего образования РФ Михаилом Михайловичем Котюковым для обсуждения наших начальных шагов для участия в федеральном конкурсе. Согласно указу этого года, подписанному президентом Владимиром Путиным, на территории России должно быть создано не менее 15 крупных научно-образовательных комплексов. Один из таких комплексов, в том числе, ориентированных на экологию и Байкал, на «зеленую» и цифровую экономику, может и должен быть создан в Иркутске, на базе ИГУ.

Готовиться к конкурсу нужно уже сегодня – не дожидаясь команды «сверху», подчеркивает врио ректора ИГУ. Однако, чтобы победить, нужно, чтобы имидж Иркутска стал более позитивным. «Исполнительная и законодательная власть нас поддерживает. Теперь мы рассчитываем на поддержку журналистов», - акцентировал Игорь Бычков.