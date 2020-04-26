Абсолютным победителем международной олимпиады по программированию на платформе «1С:Предприятие 8» стал магистрант ИГУ

Иркутск, 24.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Студент магистратуры Института математики и информационных технологий ИГУ Михаил Латышев стал абсолютным победителем Международной олимпиады по программированию на платформе «1С:Предприятие 8».

Как сообщает пресс-служба вуза, финалы профессиональных чемпионатов для разработчиков и консультантов, проводимые фирмой «1С», прошли в дистанционном формате в конце марта, результаты оглашены на прошлой неделе. Все задания финалов актуализированы в соответствии с практикой бизнеса.

– Задача состояла в том, чтобы максимизировать доход завода путем реорганизации существующей очереди клиентов. У меня получилось разработать программный код, который удовлетворил всем требованиям и максимально верно решил поставленное задание. Безусловно, важнейшую роль на пути к победе сыграла тщательная подготовка к олимпиаде и, конечно же, знания, которые мне дали и дают преподаватели Института математики и информационных технологий ИГУ. Также в плюс пошел и соревновательный опыт по спортивному программированию, который я получил во время обучения на бакалавриате, – сказал Михаил Латышев.

Отмечается, что студент ИМИТ ИГУ выиграл у абсолютного победителя 2019 года – студента ИТМО (Санкт-Петербург), а также обошел еще одного прошлогоднего призера – представителя АлтГУ имени Ползунова (Барнаул).

Между тем, на олимпиаде по программированию на платформе «1С:Предприятие 8» заявил о себе еще один студент ИМИТ ИГУ – третьекурсник Илья Зайцев. Его решение вошло в список работ, отмеченных жюри конкурса.