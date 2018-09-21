Байкальский институт БРИКС принял первых студентов из разных стран мира

Иркутск, 21.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Первыми студентами Байкальского института БРИКС ИРНИТУ стали 40 жителей России, Китая, Нигерии, Египта, Индонезии и Монголии. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Директором Байкальского Института БРИКС стал доцент Дмитрий Савкин, специально приглашенный из Москвы для того, чтобы возглавить и развивать этот стратегически важный для Иркутской области проект. Тридцать студентов будут обучаться в ИРНИТУ по трем программам бакалавриата «Экологический инжиниринг и чистая энергетика», «Международный бизнес» и «Устойчивая инновационная экономика».

Все лекционные занятия, семинары и проектные мастер-классы будут проходить на английском языке. Для этого руководством института были отобраны ведущие профессора и доценты Иркутской области, имеющие опыт преподавания на английском языке в России и за рубежом, а также ведущие иностранные профессора. Так, Джеффри Брайан Шуберт, профессор из Австралии, работавший главным экономистом HSBC-Australia, а также главой международной лаборатории Евро-Азиатских исследований РАНХИГС (Москва), ведет занятия по международному бизнесу и экономике. Профессор Брендон Айзек Джонс из США, учившийся в Оксфорде, Колумбийском Университете и Стэнфорде, будет обучать студентов необходимым для глобальной экономики навыкам академического и делового письма, этикета и лидерства. Американский эксперт Габриэла Булисова, закончившая Мэрилендский колледж искусств, будет проводить проектные семинары и мастер-классы по фотографии. Ведущие профессора ИРНИТУ будут читать лекции по энергетике, IT, математике и физике на английском языке.

Кроме программ бакалавриата, в Байкальском Институте БРИКС в 2018 году открылась двухдипломная англоязычная магистратура «Цифровые технологии, сети и большие данные». Этот совместный проект с Монгольским университетом науки и технологии и компанией «1С-ФОРУС» – хороший пример сетевого сотрудничества ИРНИТУ с ведущим монгольским техническим университетом при поддержке корпоративных партнеров. В магистратуру поступило девять человек из России, Монголии, Китая, Нигерии. Лучшие выпускники будут приглашены на работу в монгольский офис компании.

Для преподавания облачных технологий, блокчейна и больших данных в Байкальский институт БРИКС приглашены преподаватели из-за рубежа. Ведущий эксперт по облачным технологиям из Мумбаи Аджай Патель откроет серию факультативных лекций в онлайн-формате для магистрантов.

Напомним, что Байкальский институт БРИКС создан год назад. Задача нового структурного подразделения – запуск и развитие англоязычных образовательных программ для экспорта российского образования за рубеж, привлечения талантливой молодежи, а также создание нового мозгового центра стран БРИКС в Северо-Восточной Азии.