ТЕМЫ
Архив
< Апреля 2018>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Сегодня
Образование
20.04.2018

Базовая школа ИрГАУ открылась в китайском Цяньане

Иркутск, Цянань, 20.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Ректор ИрГАУ имени Ежевского Юрий Вашукевич и проректор по международным связям Олег Репецкий посетили Китай. В ходе визита был подписан договор об открытии базовой («подшефной») школы университета на базе экспериментальной (в прошлом сельскохозяйственной) средней школы в городе Цянань провинции Цзилинь.

Как сообщает пресс-служба иркутского вуза, китайские школьники после окончания школы смогут пройти дальнейшее обучение в ИрГАУ по программам среднего профессионального образования и бакалавриата. Обучение русскому языку китайские абитуриенты смогут пройти как на подготовительном отделении в Иркутске, так и в Цзилиньском университете русского языка в Чаньчуне.

ТЕПЕРЬ: новости образования в Иркутске и области — в Telegram

Ляпы в сочинениях ЕГЭ

Загрузка...

Новости образования в Иркутской области

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске