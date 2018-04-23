Базовая школа ИрГАУ открылась в китайском Цяньане

Иркутск, Цянань, 20.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Ректор ИрГАУ имени Ежевского Юрий Вашукевич и проректор по международным связям Олег Репецкий посетили Китай. В ходе визита был подписан договор об открытии базовой («подшефной») школы университета на базе экспериментальной (в прошлом сельскохозяйственной) средней школы в городе Цянань провинции Цзилинь.

Как сообщает пресс-служба иркутского вуза, китайские школьники после окончания школы смогут пройти дальнейшее обучение в ИрГАУ по программам среднего профессионального образования и бакалавриата. Обучение русскому языку китайские абитуриенты смогут пройти как на подготовительном отделении в Иркутске, так и в Цзилиньском университете русского языка в Чаньчуне.