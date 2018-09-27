|Образование
|28.09.2018
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Более 200 работников детских садов Иркутска стали участниками торжественной встречи ко Дню воспитателя
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Иркутск, 28.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Более 200 работников детских садов Иркутска приняли участие в торжественной встрече, посвященной Дню воспитателя и всех дошкольных работников.
Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, глава города Дмитрий Бердников поздравил собравшихся с праздником и вручил лучшим дошкольным работникам грамоты, благодарности, знаки «За верность профессии» и другие награды.
– День воспитателя и всех дошкольных работников появился в нашей стране 14 лет назад. Праздник возник как народный, общественный, но вскоре стал отмечаться на всероссийском уровне. Что еще раз подчеркивает значимость вашей профессии! – отметил мэр. – Забота о детях – для нас приоритет №1. Наша задача – создать в детских садах комфортные условия для педагогов и воспитанников.
Сегодня в Иркутске функционирует 132 муниципальных дошкольных образовательных учреждения, их посещают порядка 41 тысячи детей. В детских садах трудятся около шести тысяч человек, из них 2 тысячи 673 – педагоги.
Дмитрий Бердников отметил, что во всех районах Иркутска ведется строительство детских садов. В 2018 году были открыты четыре новых здания дошкольных учреждений, до конца текущего года будет сдан в эксплуатацию детский сад № 132 на ул. Касаткина. В 2019 году запланирован ввод еще четырех детсадов на 1030 проектных мест.
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