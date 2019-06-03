Больше ста нарушений уже зафиксировали на ЕГЭ-2019

Интернет, 3.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Рособрнадзоре сообщили о 141 случае нарушений за время проведения первых единых госэкзаменов. Всех нарушителей удалили из аудитории, повторно сдать ЕГЭ они смогут только в следующем году. Об этом сообщают argumenti.ru .

Российские выпускники уже успели сдать ЕГЭ по литературе, географии, химии, а также базовой и профильной математике. За это время сотрудники Рособрнадзора успели выявить 141 нарушение. Самыми распространёнными стали принесённые на экзамен телефоны (58 человек) и шпаргалки (56 человек). В одном из регионов также зафиксировали, что сами организаторы экзамена помогали сдающему, передаёт ТАСС.

– Система контроля за ходом ЕГЭ отработана и надежна, она позволяет оперативно выявлять практически все нарушения. Поэтому мы еще раз призываем всех выпускников не рисковать своим будущим и не пытаться принести на экзамены шпаргалки и мобильные телефоны, – рассказал руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.