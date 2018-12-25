Будущих фармацевтов ищут в иркутских школах

Иркутск, 26.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Декабрь – особенный месяц для иркутских школьников, и дело не только в приближающихся праздниках. Весь месяц десятиклассники из разных школ и среднеспециальных учебных заведений знакомились с одной из самых перспективных отраслей российской экономики – фармацией. Участники Межрегионального творческого конкурса для старшеклассников «Российская школа фармацевтов» соревновались за главный приз – бесплатное обучение в Санкт-Петербургском государственном химико-фармацевтическом университете (СПХФУ).

Состязание для ребят, которые интересуются химией и биологией, проводится в России уже в четвертый раз. В этом году в конкурсе участвуют 830 учебных заведений из 81 субъекта РФ, от Калининграда до Камчатского края. Иркутская область – лидер по количеству регистраций. Мероприятия конкурса состоятся в 55 школах региона.

Интеллектуальное и профориентационное состязание проходит в три этапа. Обычно первый тур «Российской школы фармацевтов» (школьные конкурсы) завершается в конце года. Но в этот раз по многочисленным просьбам педагогов и ребят окончание испытаний перенесено на 27 января 2019 года. Второй тур конкурса является отборочным и традиционно проводится в феврале-марте, а межрегиональный финал – в апреле в Санкт-Петербурге на площадке Санкт-Петербургского химико-фармацевтического университета. Здесь ребят ожидает настоящий праздник науки: занимательный фармацевтические задания, опыты в современных лабораториях, встречи с учеными, экскурсии на фармпредприятия и, конечно, торжественное награждение победителей.

Организаторами «Российской школы фармацевтов» выступают Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет (СПХФУ) и «Союз фармацевтических и биомедицинских кластеров» в партнерстве с крупными игроками отечественного фармрынка – компаниями ГК «Фармасинтез», НТФФ «Полисан», МБНПК «Цитомед», ООО «Самсон-Мед».

В этом году ГК «Фармасинтез» подготовила бонусы для участников из Иркутска и Иркутской области. Ребята, успешно прошедшие испытания второго тура РШФ, смогут отправиться на финал конкурса в Санкт-Петербург бесплатно. Кроме того, все финалисты РШФ из Иркутской области получат преимущество при отборе на целевое обучение в Санкт-Петербургском химико-фармацевтическом университете и Иркутском государственном медицинском университете от ГК «Фармасинтез».

В управлении ГК «Фармасинтез» пять действующих заводов и несколько перспективных инвестиционных проектов. Самый крупный из них – фармацевтический промышленный парк в Усолье-Сибирском. Он имеет все шансы стать крупнейшим фармацевтическим предприятием России. ГК «Фармасинтез» стремительно растет и нуждается в талантливых, целеустремленных, заинтересованных, инициативных молодых специалистах.

Благодаря конкурсу «Российская школа фармацевтов» у десятиклассников Иркутской области появилась реальная возможность уже сейчас обеспечить себя престижной и интересной работой после окончания вуза.

Подробности о проекте читайте на сайте конкурса .