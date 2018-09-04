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05.09.2018

Депутат думы Иркутска Михаил Корнев вручил подарки ученикам трех школ

Иркутск, 5.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Подарки к началу учебного года вручил депутат думы Иркутска Михаил Корнев ученикам трех школ своего избирательного округа. Также он поздравил учащихся Иркутского колледжа экономики, сервиса и туризма.

Как сообщает пресс-служба гордумы, школе №46 депутат подарил 12 спортивных мячей – волейбольных, баскетбольных, футбольных и гимнастических. Для учеников начальной школы закупили 50 комплектов для уроков изобразительного искусства.

Детям из многодетных и малообеспеченных семей подарили школьные ранцы с канцелярскими принадлежностями. Все первоклассники в школе №4 получили сладкие подарки.

Кроме того, Михаил Корнев посетил новую школу №19 в Академгородке, так как по такому же проекту планируется построить новую школу на улице Багратиона.

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