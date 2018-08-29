Депутаты думы Иркутска вручили школьные портфели детям из малообеспеченных семей

Иркутск, 30.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Акции «Школьный портфель» провели в своих избирательных округах депутаты думы Иркутска Владимир Потапов и Алексей Распутин. Детям подарили канцелярию и другие принадлежности для учебы.

Как сообщает пресс-служба думы, будущих первоклассников из Академгородка Владимир Потапов традиционно пригласил на чаепитие, где им и вручили сумки с подарками. Такую акцию в микрорайоне проводят каждый год. В ней участвуют дети из многодетных, малообеспеченных семей, дети матерей-одиночек.

– Для ребенка поступление в школу – это настоящее событие. Вспомните себя в первом классе – это и любопытство, и волнение. Мы стараемся сделать так, чтобы у детей осталось хорошее впечатление, и, получив эти принадлежности, они хорошо учились, – сказал депутат.

В предместье Рабочее раздачей подарков закончилась ежегодная акция «Школьный портфель. Семья помогает семье». Она состоялась в третий раз, в этом году ее провел благотворительный фонд депутата Алексея Распутина. В течение лета жители Иркутска сдавали сотрудникам фонда бумагу и пластик. Затем отходы отвозили в пункты приема вторсырья. Вырученные средства направили на покупку школьных принадлежностей.

– Откликнулись как частные лица, так и организации. Благодаря таким мероприятиям мы очищаем город, сохраняем природу – макулатуры собрано на целую рощу. Например, в школе №66 восьмой класс собрал больше всех бумаги, больше 2 тонн. Самое главное: помогли тем, кто действительно в этом нуждается, – отметил Алексей Распутин

Участие в общем деле приняли более 100 человек. Они сдали семь с половиной тонн макулатуры и больше восьми тысяч пластиковых бутылок. Благодаря этому первого сентября 16 первоклассников отправятся в школу с новыми портфелями.