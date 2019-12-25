Детский сад на улице Зимняя в Иркутске начнет работу с 9 января 2020 года

Иркутск, 25.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Детский сад на 350 мест, построенный этой осенью на улице Зимняя в Иркутске, готов начать свою работу с 9 января 2020 года. Об этом 25 декабря на депутатских слушаниях в думе Иркутска сообщил заммэра-председатель комитета по социальной политике и культуре городской администрации Виталий Барышников.

Напомним, учреждение рассчитано на 16 групп дневного пребывания, в том числе и малышей в возрасте до трех лет, созданы условия для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Как пояснил начальник департамента образования администрации Иркутска Александр Костин, предполагается принимать детей в учреждение поэтапно. Скорость наполняемости групп будет зависеть от наличия у родителей медицинских заключений на ребенка. При этом, отметил Александр Костин, все пришедшие записываться будут оформлены в тот же день.

– Придут 100 человек – примем 100, придут 300 – примем 300, – подытожил он.