Дистанционное обучение в иркутских школах продлится до 23 мая

Иркутск, 27.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В школах областного центра дистанционное обучение 1-11 классов продолжится до 23 мая 2020 года. Об этом рассказал заместитель мэра – председатель комитета по социальной политике и культуре администрации Иркутска Виталий Барышников.

– При переходе на дистанционное обучение были определенные сложности: такой формат стал новым не только для учеников и родителей, но и для учителей и для всей системы образования в целом. Это вынужденная мера, чтобы уберечь детей от заражения новой коронавирусной инфекцией, – отметил Виталий Барышников. – Всем нам пришлось перестраиваться, адаптироваться под новые условия. Считаю, что в основном нам удается справляться, поэтому было принято решение продолжить дистанционное обучение согласно полной образовательной программе.

Как сообщает пресс-служба мэрии, для реализации образовательной программы в полном объеме будут использовать электронные ресурсы. ЕГЭ для выпускников 11 классов предварительно начнутся 8 июня. ОГЭ для выпускников 9 классов согласно рекомендациям министерства образования Иркутской области будут проводиться в период с 19 по 24 июня. Окончательные даты экзаменов установят во второй половине мая. Проведение Всероссийских проверочных работ перенесено на сентябрь следующего учебного года.