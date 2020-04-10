Дистанционное обучение в Иркутской области продлится до 30 апреля

Иркутская область, 10.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Министерство просвещения Российской Федерации информировало о возможности при необходимости завершить учебный год для учащихся 1-8 классов досрочно и перенести на следующий год часть учебных программ. Это необходимо только при отсутствии возможности организовать удаленное обучение с применением дистанционных технологий, включая распространение учебных заданий на бумажных и флэш-носителях, рассказала и.о. министра образования Елена Апанович.

– Мы ориентируемся на санитарно-эпидемиологическую обстановку в регионе. Пока дистанционное обучение запланировано до 30 апреля. После 20 апреля совместно с каждым муниципальным образованием будет принято решение об организации учебного процесса с 1 мая 2020 года, - отметила исполняющая обязанности министра.

Напомним, во всех школах Иркутской области с 6 апреля проходит обучение с применением дистанционных технологий. Исключение составляют семь школ Катангского района, где используют только бумажные носители. Пока процесс обучения отлаживается, возникают вопросы, которые оперативно решаются. Для учителей и родителей работает горячая линия министерства образования Иркутской области - 8-3952-20-16-38 и консультационного центра Института развития образования – 8-3952- 500-904. Также ответы на вопросы можно прочитать на сайте газеты «Областная».

По информации Министерства просвещения РФ, в период дистанционного обучения до 30 апреля возможно проведение Всероссийских проверочных работ (ВПР) в дистанционном режиме. Начало ОГЭ и ЕГЭ для выпускников этого года состоится 8 и 9 июня. В Приангарье ЕГЭ будут сдавать более 15 тысяч одиннадцатиклассников, ОГЭ - 27 тысяч девятиклассников.