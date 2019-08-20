Для первоклашек из зоны наводнения Иркутской области портфели и канцелярию приобретут благотворители

Иркутская область, 21.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Более двух тысяч рюкзаков и канцелярских наборов для первоклассников из зоны наводнения Иркутской области планируется закупить на 7 млн рублей, выделенных из Благотворительного фонда для оказания помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Об этом сообщает пресс-служба регправительства.

Одним из инициаторов благотворительной акции стал ректор МГУ им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий. Университет направил школьные наборы первоклассникам 18 школ пострадавших территорий. Всего около тысячи рюкзаков, наполненных всей необходимой для учебного процесса канцелярией: тетрадями, дневниками, ручками, карандашами, наборами для рисования и творчества.

Присоединились к акции корпорация «Российский учебник», «Университет прокуратуры РФ», Байкальский государственный университет, МЧС России по Иркутской области, Благотворительный фонд им. Юрия Тена.

ФБГУ «Российский детско-юношеский центр» поддержал инициативу и объявил Всероссийскую акцию «Рюкзак для друга», поставив своей целью помощь в подготовке к новому учебному году школьникам всех возрастов пострадавших территорий. Среди организаторов также общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников», ОАО «Российские железные дороги», «Всероссийский студенческий корпус спасателей».

Во Всероссийской акции «Рюкзак для друга» приняли участие жители и организации Ярославской, Ростовской, Волгоградской, Владимирской, Челябинской, Свердловской, Курганской, Вологодской, Самарской, Омской, Томской областей, республики Хакасия, городов Москвы и Санкт-Петербурга и других регионов. Собрано более 800 портфелей и рюкзаков и несколько тысяч канцелярских предметов.

По информации министерства образования, 1 сентября 2019 года в пострадавших от наводнения территориях впервые переступят школьный порог более 3,6 тысяч первоклассников. Это дети Тулунского, Тайшетского, Чунского, Нижнеудинского районов и Тулуна. В настоящее время органы управления образования в этих территориях уже вручают школьные портфели семьям будущих первоклассников.