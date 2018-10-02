Дмитрий Бердников поздравил иркутских педагогов с Днем учителя

Иркутск, 3.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Более 400 педагогов, ветеранов педагогического труда стали участниками торжественного приема мэра Иркутска Дмитрия Бердникова в честь Дня учителя.

Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

– Убежден, что педагог – это больше, чем просто профессия. Это образ жизни, призвание, судьба! И еще – огромная ответственность. От вас во многом зависит, какими будут новые поколения иркутян, а, значит, будущее нашего города, – отметил в своем поздравлении глава областного центра. – Мы развиваем муниципальную систему образования, ведем строительство школ и детских садов. В этом учебном году открыли школу №19 в Академгородке, возводим новую школу в микрорайоне Лесном. И эта работа обязательно будет продолжена.

Дмитрий Бердников вручил педагогам почетные грамоты и благодарности, знаки «За верность профессии», памятные сувениры директорам, чьи школы вошли в «ТОП лучших общеобразовательных организаций – 2018», а также учителям, победившим в городском рейтинге индивидуальных достижений педагогов и воспитавших «стобальников». Мэр поощрил десять классных руководителей, которых назвали «лучшими» сами ученики.

Памятный знак «За развитие Иркутска» глава областного центра вручил почетному профессору ИГУ, заслуженному учителю России Константину Жукову, директору дома творчества №1 Любови Макеевой, президенту Иркутского государственного университета путей сообщений Андрею Хоменко, ректору Иркутского национального исследовательского технического университета Михаилу Корнякову.

Сегодня в Иркутске работает 73 общеобразовательных организации, в которых обучается около 80 тысяч школьников и работают более трех тысяч учителей.